反制日本改名　陸推「釣魚島數位博物館」：認識中國固有領土

▲大陸在官方架設的釣魚島專題網站上，上線數位版博物館參觀功能。（圖／翻攝自大陸釣魚島專題網站）

記者陳政錄／綜合報導

近日日本更改釣魚台列嶼的行政地區名稱，引發朝野軒然大波，而一向也主張釣魚台是「固有領土」的中國大陸，今天也悄悄在2014年由官方開通的「釣魚島專題網站」，上線了「釣魚島數位博物館」功能，旨在讓參觀者能身臨其境地感受，好進一步認識「釣魚島是中國的固有領土這一無可爭辯的事實。」

據大陸官媒《新華社》報導，該數位博物館功能於10月3日，在釣魚島專題網站（www.diaoyudao.org.cn）正式開通，館內由序廳和三個展廳組成，內容包括歷史圖片、視頻資料、文獻資料、法律文件、實物模擬、各類模型、動畫故事、新聞報導和學者論著等。

▲虛擬數位博物館涵蓋大陸官方對釣魚台蒐集的歷史訊息。（圖／翻攝自大陸釣魚島專題網站）

報導強調，博物館由福建師範大學釣魚島研究團隊設計創建，目前先行開通了中文版，之後還將有其他語種版本，設有講解員、館長問答等互動環節，「生動地展示了釣魚島主權屬於中國的法律和歷史依據。」

在此之前，大陸官方於2014年12月30日，在國家海洋信息中心主辦中國互聯網新聞中心承辦下，開設了該釣魚島專題網站，介紹大陸官方對於釣魚台列嶼的基本立場，還有英、日、法、德、西、俄、阿等其他文字版本。

▲大陸官方架設的釣魚島專題網站。（圖／翻攝自大陸釣魚島專題網站）

針對釣魚台相關議題，日本沖繩縣石垣市議會於今年6月表決通過，將釣魚台列嶼的行政地區名稱由「登野城」改為「登野城尖閣」，該命令已於10月1日生效；生效後，外交部表示，已在第一時間向日方表示遺憾及嚴正抗議，強調我政府概不承認企圖影響台灣對釣魚台列嶼主權的任何言行。

對於日方舉動，大陸外交部曾說，敦促日方切實按照四點原則共識精神，同中方一道，以實際行動維護中日關系改善發展大局。並稱日本改名是對領土主權的嚴重挑釁，是非法的，無效的。

▲陸方船隻常藉故經過釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的，台日中三地，近日於釣魚台的爭議還不只一起，9月27日下午，台灣一艘共有7人的50噸級蘇澳籍繩釣漁船「新凌波236號」，在釣魚台西方海域12海浬處作業時，遭日本海上保安廳公務船衝撞。

對此，外交部表示，將視調查結果向日方採取相應措施，並要求日方說明本案詳情及確保海域現場安全，不得對我國漁船採取任何不當行為；前總統馬英九2日說，2008年日本海上保安船撞翻台灣的聯合號海釣船，後來日方親自道歉、賠償1000多萬。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

▼因應日本公務船擦撞釣魚台台灣漁船，基隆艦馳援畫面。（圖／記者張君豪翻攝）