ET民調／共機頻擾台　55.7%支持「美軍駐台」協防台灣

▲美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與。（圖／U.S. Pacific Fleet）



記者陶本和／台北報導

針對中國大陸近期在台海有諸多軍事行動，有美國參議員提出「台灣國防法」此案，避免對岸武力犯台，也有軍事專家建議美軍駐台協防。對此，《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有55.7%民眾支持「美軍駐台協防台灣」。

根據國防部統計，共軍在9月期間，已經有超過 50架次的軍機侵擾台灣周邊空海域；而我軍為執行攔截任務，若以每小時作業成本100萬元計算，近期已經花費多達上億元。

針對共軍近期頻頻擾台，根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有54.0%民眾認為，如果兩岸發生軍事衝突，美國會協防台灣；但是也有35.0%認為美國不會協防台灣。

▼針對兩岸未來若發生軍事衝突，有54％民眾認為美軍會協防台灣。（圖／ETtoday民調雲）



▼針對兩岸軍事情勢，有55.7%民眾支持美軍駐防台灣。（圖／ETtoday民調雲）

對於美國協防的議題，美國參議員有提出「台灣國防法」草案，要求美軍避免大陸透過武力侵台，而美軍軍事專家也建議美軍駐台協防。對此，根據最新調查結果，有55.7％民眾支持「美軍駐台協防台灣」，僅30.7%民眾表示不支持。

另外，在蔡英文政府的國防預算方面，2020年編列達到3580億元，佔GDP達2.3%創下歷年新高；此外，過去四年間，美國對台軍售也來到126.54億美元，約3800億新台幣。對此，僅42.1%民眾支持政府鉅資向美國購買武器，有51.2%民眾不支持。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年9月30日至10月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1,196份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.83%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年8月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▼針對蔡英文政府鉅資對美採購武器，有51.2%民眾表示不支持。（圖／ETtoday民調雲）



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