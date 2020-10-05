華春瑩：盼美國患者能獲得總統的「一流」治療

▲川普在治療期間乘車外出。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普確診新冠肺炎後，美東時間4日突然搭乘座車來到院外，在車內熱情地向支持者揮手致意。儘管他病情好轉，新冠疫情仍在美國肆虐，對此，中國外交部發言人華春瑩在推特發文，「衷心希望所有美國患者，都能得到像總統一樣『一流』的治療待遇。」

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，2日美國新冠肺炎新增病例逾5萬4000例，創下8月14日以來的高峰；由於密蘇里州新增病例統計通報延遲，2日的數據可能再增2000到3000人。而截止至10月4日止，美國新冠肺炎累計確診7383356例，累計死亡209399例。

Yesterday #US reported over 47,000 #COVID19 cases and 600 deaths. Feeling heartbroken for the ongoing hardship of these patients. Sincerely hope all of them can receive the same "finest" treatment and care as the #President. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) October 4, 2020

對此，中國外交部發言人華春瑩4日在推特發文，「昨天，美國報告了47000例新冠肺炎確診病例和600例死亡病例。」她強調，這些病人面對的苦難令人心碎，衷心希望所有美國患者，都能得到像總統一樣『一流』的治療遇。」

《紐約郵報》等美國媒體指出，川普2日傍晚住進馬里蘭州「華特里德國家軍事醫療中心」（Walter Reed National Military Medical Center）的總統病房，這以一般被稱為71號病房（Ward 71），配有專屬私人檢查室。

而川普則在4日上傳最新影片，表示會給守在沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）外的支持者們一個「小驚喜」，果然，不到一小時後便搭乘座車來到院外，在車內戴著口罩向支持者們揮手、比讚，現場民眾則熱情激動。