華春瑩：盼美國患者能獲得總統的「一流」治療

▲川普在治療期間乘車外出。(圖/路透)

記者曾俊豪/綜合報導

美國總統川普確診新冠肺炎後,美東時間4日突然搭乘座車來到院外,在車內熱情地向支持者揮手致意。儘管他病情好轉,新冠疫情仍在美國肆虐,對此,中國外交部發言人華春瑩在推特發文,「衷心希望所有美國患者,都能得到像總統一樣『一流』的治療待遇。」

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示,2日美國新冠肺炎新增病例逾5萬4000例,創下8月14日以來的高峰;由於密蘇里州新增病例統計通報延遲,2日的數據可能再增2000到3000人。而截止至10月4日止,美國新冠肺炎累計確診7383356例,累計死亡209399例。

Yesterday #US reported over 47,000 #COVID19 cases and 600 deaths. Feeling heartbroken for the ongoing hardship of these patients. Sincerely hope all of them can receive the same "finest" treatment and care as the #President.