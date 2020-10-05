刪去訪韓行程！蓬佩奧訪日時致電南韓外長「求諒解」

▲美國務卿蓬佩奧刪去訪韓行程，5日致電給南韓外長康京和。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普夫婦與白宮幕僚、共和黨政要等相繼確診新冠肺炎（COVID-19）後，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）隨即調整亞洲行程，改為4至6日出訪日本東京，蒙古、南韓則從既定安排行程中刪除，宣佈延後至10月中下旬時擇日安排。對此，南韓外交部長康京和也於今（5）日與蓬佩奧通話，祝川普早日康復。

根據韓媒《中央日報》，南韓外交部5日中午對外界證實，蓬佩奧稍早致電給康京和請求諒解，「由於美國無法避免的事由，原本預計於本周的訪韓行程將往後延期」；康京和在電話中呼籲蓬佩奧能在世界貿易組織（WTO）秘書長第二輪競選中支持南韓候選人俞明希，並表示，「期盼川普總統等人能早日康復，對於此次訪韓行程延期感到非常可惜。」

南韓外交部補充，目前韓美雙方仍致力於爭取兩國外長能面對面會談，不過蓬佩奧具體的訪韓時間還未出爐。

據悉，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）當地時間3日晚間發出聲明，表示蓬佩奧將在4至6日出訪日本東京，與日本、印度、澳洲外交部長展開「四方安全對話」（QUAD），商討印太地區議題，討論中國日益增強的軍事影響力與威脅。

蓬佩奧4日也曾於飛往日本東京以前，在安德魯斯空軍基地對記者表示，「此次出訪日本東京，與四方安全對話成員國展開協商，是先前便訂下的計畫。」

南韓外交部長康京和在在美國非營利組織「亞洲協會」（Asia Society）的視訊會議中表示，認為南韓加入「四方安全對話」（QUAD）是一項不明智的舉動。該段發言可能與美國抗中的外交態度相違背，韓媒《朝鮮日報》認為恐怕影響未來韓美關係，此也恐怕是蓬佩奧先行刪去訪韓行程的原因之一。

►川普確診...亞洲行程確定縮水！蓬佩奧敲定只訪日 訪韓「先不要」

►入秋保濕首選！喚回青春水嫩肌