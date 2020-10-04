▲馬英九、韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨2021年將舉行黨主席改選，備受各界關注。根據《ETtoday新聞雲》民調指出，檯面上人物目前支持度最高的為前國民黨主席朱立倫，支持度達26.8%，第二高為前高雄市長韓國瑜15.7%，現任黨主席江啟臣支持度為6.4%，而最近遭爆料將回鍋參選的前總統馬英九，支持度則是4.6％。

國民黨今年1月總統、立委選舉大敗後，江啟臣於3月接任黨主席，力拚國民黨改革，並積極喚醒民眾對國民黨的支持。根據《ETtoday新聞雲》最新調查結果顯示，有52.7%民眾不認為國民黨的改革方向符合人民期待（含「不太認同」26.2%以及「完全不認同」26.5%），僅有30.6%民眾認同國民黨的改革方向符合人民期待（含「非常認同」10.7%以及「有點認同」19.9%）。

▲國民黨主席民調。（圖／ETtoday民調中心）

針對明年國民黨主席即將進行改選，目前有多位人士都被點名可能投入明年國民黨黨主席的戰局。根據調查結果，目前民眾最支持擔任國民黨黨主席為朱立倫（26.8%），其次為韓國瑜（15.7%）、江啟臣（6.4%）、周錫瑋（4.8%）、馬英九（4.6%）、洪秀柱（3.2%）。

▲國民黨主席民調。（圖／ETtoday民調中心）

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年9月30日至10月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1,196份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.83%。

進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年8月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

其他人也看了這些新聞...

►ET民調／台灣恢復徵兵制66% 52%主張男女都要服兵役

►ET民調／兩岸爆發軍事衝突 44.9%民眾願意上戰場保衛台灣

►ET民調／60.4%支持蔡英文政府儘速促成台美恢復邦交

相關新聞...

►ET民調／共機頻擾台 55.7%支持「美軍駐台」協防台灣

►ET民調／42.2%民眾贊成政府開罰歐陽娜娜

►ET民調／支持誰選國民黨主席 韓國瑜第二15.7%、馬英九4.6%

►振興一下我們的美麗