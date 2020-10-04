ET民調／60.4%支持蔡英文政府儘速促成台美恢復邦交

▲蔡英文於總統官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，在送客時在家門口大玩自拍。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

「台美關係」近日持續升溫，川普政府也積極協助台灣參與國際組織。對此，《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有54.8%民眾認為，這是1979年台美斷交後，關係最好的時刻，更有60.4%支持蔡英文政府盡快促成台美恢復邦交。

外交部長吳釗燮日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，台美持續發展，在紀念TRA40年系列活動時，確實感受非常清楚，美方很願意坐下來跟台灣談；而台美關係的發展，也確實被各界認為，是40年來，前所未有的好。

近期，美國更接連派衛生部長阿札爾（Alex Azar II）、美國國務次卿柯拉克（KeithKrach）等高層級官員訪問台灣，展現對台的支持；而美國川普政府也在世界衛生組織、國際民航組織等，表達支持台灣的立場。

對此，《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有54.8%民眾認為，此時是台美自1979年斷交以來，關係最好的時刻，僅有33.4％民眾不太認同。根據調查，更有多達60.4%民眾支持蔡政府此時盡快促成台美恢復邦交，僅有25.8%民眾表示不支持。此外，有45.4％民眾認為美國此時會積極協助台灣重返聯合國，但有48.8％民眾表示不認同。

另外，根據調查，有45.4％民眾認為美國此時會積極協助台灣重返聯合國（含「非常認同」19.9%以及「有點認同」25.5%），另有48.8％民眾表示不認同（含「不太認同」29.6%以及「完全不認同」19.2%）。

▼根據最新民調結果，有60.4%民眾支持蔡英文政府儘速促成台美恢復邦交。（圖／ETtoday民調雲）



▼根據調查結果顯示，有45.4％民眾認為美國此時會積極協助台灣重返聯合國。（圖／ETtoday民調雲）



另外，由於台灣這次面對新冠肺炎疫情，防疫表現被世界所肯定；因此調查顯示，有高達75.1％民眾支持台灣應趁勢積極爭取重返世界衛生組織，僅20.8%民眾不支持。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年9月30日至10月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1,196份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.83%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年8月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▼最新民調結果顯示，有75.1％民眾支持台灣應趁勢積極爭取重返世界衛生組織。（圖／ETtoday民調雲）



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