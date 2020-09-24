全台家祠密集的鄉鎮「永靖鄉」文化巡禮　穿梭在地百年史

▲餘三館。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會魏應充創辦人長期致力於人文教育發展，近年來更延伸至歷史文化的保存、推廣；2009年，魏創辦人修復位於彰化縣永靖鄉的祖宅「成美公堂」，讓三合院老宅風華再現。本月19、20日正逢「全國古蹟日」，基金會在永靖舉辦「國際古蹟遺址日×永靖：穿越時空小旅行」，邀請民眾走入家祠密集度相當高的永靖，享受一場文化巡禮。

近30年前，聯合國教科文組織下的「國際文化紀念物與歷史場所委員會」（ICOMOS）發起每年4月18日的「國際古蹟遺址日」（世界遺產日），呼籲全世界共同關注文化資產的永續發展。頂新和德文教基金會表示，這趟小旅行原來要配合於4月舉辦，但因年初新冠肺炎疫情，才延至9月舉行。活動分為2個梯次：第1梯次以步行探索永靖的發展史，第2梯次則以腳踏車代步，走訪清代永靖4大地方仕紳的足跡──忠實第、餘三館、陳氏家廟及成美公堂等傳統建築。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲永靖故事牆。

永靖鄉雖然擁有許多家族宅第與宗祠，時至今日，許多家族後代都已遷居其他城市工作、居住，但因住戶多持客家與福佬客族群背景，大多家族資產都有完整地保留下來。頂新和德文教基金會表示，小旅行活動除了讓民眾深入了解永靖文化資產價值外，也期望推動魏應充創辦人的理念，鼓勵在地家族一同參與自家祖宅與宗祠的保存推廣，再造歷史軌跡。

本次小旅行也特別邀請到成美文化園陳慶浩總顧問、彰化著名文史工作者邱美都老師、永靖鄉公所民政課陳鴻偉課長等擔任特約導覽人，旅途中還帶大家品嘗永靖在地美食、體驗羅黏香手工藝，讓傳統老味道也成為旅行記憶的一部分。

▲傳統羅黏香工藝瀕臨失傳，本次小旅行也特別於成美公堂安排羅黏香彩繪體驗活動。

▲謝金城米粿店。

小旅行開放報名首日，名額即秒殺額滿；頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長指出，今年國際古蹟遺址日的年度主題為「共享文化、共有遺產、共同責任」，呼籲全民參與及分享彼此的文化資產，並在未來共同負擔起文化資產的保護責任。基金會今年特別設計了小旅行，讓民眾跟著導覽老師，依循歷史脈絡逐一造訪，正逢全國古蹟日，分享永靖歷史文化，意義非凡。