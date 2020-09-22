　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網路討論度破表！逛夜市大啖「5大經典＋創新小吃」　消費滿額還送解膩國民飲品

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼夜市,滷味,鹽酥雞,甜甜圈,生菜,蔬食,生煎包,國民飲料,蘋果蘇打,統一,果漾。（圖／資料照）

台灣夜市小吃聞名國際，台北多間夜市美食名店更是「無限期擄獲」許多國內外旅客的胃和心，現在就帶著和各式美食都速配的國民飲品一起逛夜市！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

世界有名的「台灣小吃」之所以擄獲國內外旅客的心，無非是料理手法多元，品項更是擅長融合東西吃法，每隔一陣子就給人超意外的搭配驚喜。輕鬆走一趟夜市，就可以吃到鹽酥雞、鹽水雞等道地鹹點以及滷肉飯、包子等傳統米麵食，甜點除了必吃的剉冰、地瓜球，近來更有將西方甜甜圈結合新作法的脆皮鮮奶甜甜圈，如今就連蔬食風也吹進夜市，吃素的朋友也能大肆享受清爽好料。而大啖美食的同時，再搭配國民經典飲料，更是爽口對味。

燈籠滷味
微涼的秋天，來一口熱滷味格外溫暖人心！提到台北夜市人氣滷味，師大夜市的燈籠滷味絕對榜上有名，攤車上光是青菜就有10多樣，肉類、內臟類的品項也讓人看得眼花撩亂，單價亦不貴，讓滷味控每種品項都來一份，不用擔心老闆算完錢後就嚇得掉錢包。而讓顧客定期回籠的主因就是它不過鹹又回甘的滷汁，不知不覺吃到見底還覺得意猶未盡。但若不是重口味的女孩，大啖滷味的過程不妨配上幾口經典暢快飲料蘋果風味蘇打，解渴的同時，清爽的蘋果酸香不僅解膩還能二度開胃，讓人重新提起戰力嗑完一整袋。

▲▼夜市,滷味,鹽酥雞,甜甜圈,生菜,蔬食,生煎包,國民飲料,蘋果蘇打,統一,果漾。（圖／資料照）

師園鹽酥雞
「師園鹽酥雞」的名氣就連天王蕭敬騰都不斷在廣告裡「點餐」，讓沒吃過的粉絲都被洗腦到超想吃！店裡的鹽酥雞、甜不辣、魷魚、花枝圈和雞皮，是許多網友心中的必點招牌，而讓大家一吃就「ㄉㄧㄠˊ」住的原因還包括，食材起鍋後會加入不少蒜末提味，炸物搭著撲鼻而來的濃郁蒜香，真的超級過癮！然而，吃炸物的快樂一定還要再搭配氣泡飲料，才能得到更加乘的極爽享受，若選擇風味清香的蘋果風味蘇打，也能稍微沖淡嘴裡大蒜的氣味。

▲▼夜市,滷味,鹽酥雞,甜甜圈,生菜,蔬食,生煎包,國民飲料,蘋果蘇打,統一,果漾。（圖／資料照）

許記生煎包
店家位置在師園鹽酥雞附近的「許記生煎包」也是師大夜市的代表美食之一，常有人在等鹽酥雞的時候，忍不住又跑到隔壁買一盒。圓滾白胖的生煎包光是視覺上看起來就很「飽」，但實際吃起來，菜肉餡的口感細緻，飽滿的湯汁鹹香卻又清爽，完全不需要加醬，就連女生都能不知不覺吃完一整盒，這時再搭配酸甜的蘋果風味蘇打，就是一頓有鹹有甜的超豐盛下午茶/宵夜。

▲▼夜市,滷味,鹽酥雞,甜甜圈,生菜,蔬食,生煎包,國民飲料,蘋果蘇打,統一,果漾。（圖／資料照）

通化街脆皮鮮奶甜甜圈
螞蟻人到了夜市可以不吃炸物鹹點，但一定要吃到甜的！完全發揮台式創意的脆皮鮮奶甜甜圈，除了招牌的原味，還有台灣在地經典的大甲芋頭、萬丹紅豆口味。甜甜的糖粉配上微脆的炸粉，卡滋咬下，又是富有嚼勁的麵團，若再搭配甜而不膩的內餡，更是甜蜜到心坎裡。這時，嗜甜女孩再手拿一瓶蘋果風味蘇打，細膩的氣泡佐上甜甜圈的綿密口感，讓夜市甜點也有宛如法式料理的精緻美味。

▲▼夜市,滷味,鹽酥雞,甜甜圈,生菜,蔬食,生煎包,國民飲料,蘋果蘇打,統一,果漾。（圖／資料照）

恩典養生活力生菜捲
現在的夜市不再只有炸物、點心這些刻板印象，隨著健康養生概念普及，想不帶著罪惡感逛夜市，也是有低熱量又高纖的輕食料理可以選擇！位於公館夜市的「恩典養生活力生菜捲」，用雙麥餅皮包得圓圓一大捲的生菜捲，裡頭有著苜蓿芽、小豆苗、紅蘿蔔、紫高麗、蘋果、菜酥、大葡萄乾等10多種內餡，還可加價來片起司增加鹹香口感。如此清爽無負擔的走路美食，完全意圖讓人完全拋開熱量的煩惱，盡情暢飲蘋果風味蘇打。

▲▼夜市,滷味,鹽酥雞,甜甜圈,生菜,蔬食,生煎包,國民飲料,蘋果蘇打,統一,果漾。（圖／資料照）

提到這麼多美食，別忘了台灣同時也是飲料王國。不論享用正餐、下午茶或宵夜，旁邊一定「愛配」解膩飲料果漾蘋果蘇打飲，香甜口感配上沁涼氣泡，大口喝下瞬間迸發「啊」的快感，同時搭配獨特的酸甜滋味，簡直就是又開胃又清爽，最難得的是，這款國民經典飲料百搭各路美食、鹹食甜點，不論是做為解膩，或是多樣美食之間的味覺轉場，都恰如其分。

▲▼夜市,滷味,鹽酥雞,甜甜圈,生菜,蔬食,生煎包,國民飲料,蘋果蘇打,統一,果漾。（圖／資料照）

▲在初秋的晚上逛夜市，雖然已經不像夏天那樣汗流浹背，但手邊還是要準備一瓶經典飲料，時時為自己解渴、為美食加分。

包包裡備好一瓶，跑一次夜市就可以連吃好幾攤也不膩。要是忘了準備飲料也不要緊，現在統一果漾蘋果風味蘇打特別與街口支付合作，只要前往街口支付精選的人氣美食店家，以安心的無接觸支付方式消費滿80元，就可以免費爽爽升級「美食配果漾」套餐，現賺一瓶果漾蘋果蘇打(限量1萬瓶)，搭配美食現開即喝，另外還加贈20%回饋金(單筆最高上限回饋20元)，幫吃貨們一次次喚醒休眠的美食味蕾，讓每一攤美食吃進嘴裡的滋味都有著加乘享受。

▼現在到「街口支付」精選的人氣店家消費滿額就送經典開胃飲品「果漾蘋果蘇打」，數量有限，想喝要快。

▲▼夜市,滷味,鹽酥雞,甜甜圈,生菜,蔬食,生煎包,國民飲料,蘋果蘇打,統一,果漾。（圖／資料照）

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
獨／峮峮忍痛上工　「傳承小鬼暖舉」工作人員鼻酸
公車內部影片曝！司機打2次瞌睡猛抖　暴衝撞死行人
快訊／16歲高中女教室自殘狂噴血！救護車衝校救人
確認一下是你嗎？　5-6月千萬發票有7張未領
華岡5人幫靈堂前「不敢哭出聲」　許瑋甯潰堤：第7天回來找我們
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

統一接軌世界麵包大賽　水果、跳跳糖入列力拚「台灣烘焙王」

包裝茶產值上看250億！統一推「文青風」茶飲新品牌搶市

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣、挑對伴手禮是關鍵

新店首席「42層擎天雙塔」震撼雙北！「在地建商X台日營造」聯手獻上國際鉅作

GODIVA加入中秋月餅戰局！「創新口味＋細膩設計」搶攻小資、高端市場

送禮首選！史上最美高粱酒限量開賣「優雅瓶身＋施華洛世奇水鑽」顏值爆表

小資族直上Sony！日製X9000H性價比之王　3大特色超欠收

珍稀「萬坪公園」首席！低樓層同享樹海景觀　禮聘「日商華熊」打造傳世宅

終結報復性進食！型男主廚分享用油秘訣　健康便當菜更給力

低門檻高回饋！夢時代週年慶9/24開跑　滿額再抽百萬智能家電

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

惡霸犬猛攻！訓犬師血濺狗學校　40幾年「看過最野的」果斷退訓

低門檻高回饋！夢時代週年慶9/24開跑　滿額再抽百萬智能家電

網路討論度破表！逛夜市大啖「5大經典＋創新小吃」　消費滿額還送解膩國民飲品

只賣35天！麥當勞全新「韓風炸雞腿」登場　麥脆雞裹甜辣醬太罪惡

2020中秋送禮心祝福　健康最優先　Zespri金綠良圓　送到心坎裡的美味

誠品週年慶滿5千送8百！首次封館辦「會員之夜」有APP就能來

補班小確幸！身份證「9、2、6」快來　獨家北海道巧克力快閃優惠

台南限定再加碼！漢堡王推「加糖漢堡」只賣4天　想吃多甜自己加

【廣編】Dulux得利塗料2021色彩趨勢揭曉！溫暖色「大地棕」擁抱改變

網購買到首盒「雙鋼印口罩」還開箱！網困惑：全面徵收怎還偷跑

全家聯名鼎泰豐推「獨賣鮮食」！民眾試吃「發現售價」驚呼：真的假的

馬英九諷丁允恭：羅智強年輕奪懷恩獎...但「他不是渣男」

簽約金僅3000美元　天使菜鳥轟滿貫寫選秀39輪奇蹟

林鄭月娥指陳同佳願意到台灣自首　特區政府願意提供協助

24歲男喝茫一動作...同事被「瞬間割喉」血管全斷！苦撐1月斷氣亡

陸官方首次表態「海峽中線不存在」　專家：強化一中原則

亓樂義／「第一擊」的歷史經驗　我們曾經有過！

國一嘉義民雄段2自小客追撞！擋風玻璃碎裂、車頭凹陷…2人送醫

2歲童開槍自轟嚇傻家人！　警爆「詭異巧合」：父親也是同一死法

英超／曼城3球員確診德布勞內救主　3比1狼隊寫首戰10連勝

三寶「外車道鬼切左轉」擋鳴笛救護車！超尷尬10秒...網全怒了

消費熱門新聞

好市多現回購搬貨潮網推高CP鷄精

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

全家x鼎泰豐合推鮮食！民眾試吃「發現售價」驚：真的假的

台南限定！漢堡王「加糖漢堡」只賣4天

美式賣場人氣尿布特價！網友揪囤貨

身份證「9、2、6」補班小確幸！

風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣是關鍵

張鈞甯、楊俊瀚穿上adidas Z.N.E

剩下7天！麥當勞3大夯品買1送1

誠品週年慶滿5千送8百

「青花瓷口罩」9/23愛買獨家開賣

只賣35天！麥當勞首推韓風炸雞腿

網購買到被徵收「雙鋼印口罩」還開箱

更多熱門

相關新聞

半小時賣出千碗！統一限量高價生活麵搶攻中秋送禮商機

半小時賣出千碗！統一限量高價生活麵搶攻中秋送禮商機

中秋佳節將屆，速食麵業者掀起跨界風搶市。統一集團旗下最高價泡麵「滿漢御品」，過去曾創下半小時賣出千碗的佳績，將再度攜手威士忌品牌馬諦氏，推出僅168組的中秋佐餐限量組禮盒，搶攻中秋檔期送禮商機。

兩岸合資證券首例！　金圓統一取得營業許可

兩岸合資證券首例！　金圓統一取得營業許可

全台最狂！「鬼門關夜市」人潮爆表

全台最狂！「鬼門關夜市」人潮爆表

中職／陳鏞基MVP　統一11比5樂天

中職／陳鏞基MVP　統一11比5樂天

中職／5局陳晨威頭部觸身傷退

中職／5局陳晨威頭部觸身傷退

關鍵字：

夜市滷味鹽酥雞甜甜圈生菜蔬食生煎包國民飲料蘋果蘇打統一果漾

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

徐乃麟曝「熊熊跟男友分了」　他5天前勸感情別栽下去

峮峮送完小鬼落寞身影直擊！6天吃不下

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

朱芯儀9歲兒聞「小鬼乾爹過世」爆哭

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

汐止4處爛尾樓「爛成廢墟」　屋主不死心！開價近800萬求售

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面