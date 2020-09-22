網路討論度破表！逛夜市大啖「5大經典＋創新小吃」　消費滿額還送解膩國民飲品

▲台灣夜市小吃聞名國際，台北多間夜市美食名店更是「無限期擄獲」許多國內外旅客的胃和心，現在就帶著和各式美食都速配的國民飲品一起逛夜市！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

世界有名的「台灣小吃」之所以擄獲國內外旅客的心，無非是料理手法多元，品項更是擅長融合東西吃法，每隔一陣子就給人超意外的搭配驚喜。輕鬆走一趟夜市，就可以吃到鹽酥雞、鹽水雞等道地鹹點以及滷肉飯、包子等傳統米麵食，甜點除了必吃的剉冰、地瓜球，近來更有將西方甜甜圈結合新作法的脆皮鮮奶甜甜圈，如今就連蔬食風也吹進夜市，吃素的朋友也能大肆享受清爽好料。而大啖美食的同時，再搭配國民經典飲料，更是爽口對味。

燈籠滷味

微涼的秋天，來一口熱滷味格外溫暖人心！提到台北夜市人氣滷味，師大夜市的燈籠滷味絕對榜上有名，攤車上光是青菜就有10多樣，肉類、內臟類的品項也讓人看得眼花撩亂，單價亦不貴，讓滷味控每種品項都來一份，不用擔心老闆算完錢後就嚇得掉錢包。而讓顧客定期回籠的主因就是它不過鹹又回甘的滷汁，不知不覺吃到見底還覺得意猶未盡。但若不是重口味的女孩，大啖滷味的過程不妨配上幾口經典暢快飲料蘋果風味蘇打，解渴的同時，清爽的蘋果酸香不僅解膩還能二度開胃，讓人重新提起戰力嗑完一整袋。

師園鹽酥雞

「師園鹽酥雞」的名氣就連天王蕭敬騰都不斷在廣告裡「點餐」，讓沒吃過的粉絲都被洗腦到超想吃！店裡的鹽酥雞、甜不辣、魷魚、花枝圈和雞皮，是許多網友心中的必點招牌，而讓大家一吃就「ㄉㄧㄠˊ」住的原因還包括，食材起鍋後會加入不少蒜末提味，炸物搭著撲鼻而來的濃郁蒜香，真的超級過癮！然而，吃炸物的快樂一定還要再搭配氣泡飲料，才能得到更加乘的極爽享受，若選擇風味清香的蘋果風味蘇打，也能稍微沖淡嘴裡大蒜的氣味。

許記生煎包

店家位置在師園鹽酥雞附近的「許記生煎包」也是師大夜市的代表美食之一，常有人在等鹽酥雞的時候，忍不住又跑到隔壁買一盒。圓滾白胖的生煎包光是視覺上看起來就很「飽」，但實際吃起來，菜肉餡的口感細緻，飽滿的湯汁鹹香卻又清爽，完全不需要加醬，就連女生都能不知不覺吃完一整盒，這時再搭配酸甜的蘋果風味蘇打，就是一頓有鹹有甜的超豐盛下午茶/宵夜。

通化街脆皮鮮奶甜甜圈

螞蟻人到了夜市可以不吃炸物鹹點，但一定要吃到甜的！完全發揮台式創意的脆皮鮮奶甜甜圈，除了招牌的原味，還有台灣在地經典的大甲芋頭、萬丹紅豆口味。甜甜的糖粉配上微脆的炸粉，卡滋咬下，又是富有嚼勁的麵團，若再搭配甜而不膩的內餡，更是甜蜜到心坎裡。這時，嗜甜女孩再手拿一瓶蘋果風味蘇打，細膩的氣泡佐上甜甜圈的綿密口感，讓夜市甜點也有宛如法式料理的精緻美味。

恩典養生活力生菜捲

現在的夜市不再只有炸物、點心這些刻板印象，隨著健康養生概念普及，想不帶著罪惡感逛夜市，也是有低熱量又高纖的輕食料理可以選擇！位於公館夜市的「恩典養生活力生菜捲」，用雙麥餅皮包得圓圓一大捲的生菜捲，裡頭有著苜蓿芽、小豆苗、紅蘿蔔、紫高麗、蘋果、菜酥、大葡萄乾等10多種內餡，還可加價來片起司增加鹹香口感。如此清爽無負擔的走路美食，完全意圖讓人完全拋開熱量的煩惱，盡情暢飲蘋果風味蘇打。

提到這麼多美食，別忘了台灣同時也是飲料王國。不論享用正餐、下午茶或宵夜，旁邊一定「愛配」解膩飲料果漾蘋果蘇打飲，香甜口感配上沁涼氣泡，大口喝下瞬間迸發「啊」的快感，同時搭配獨特的酸甜滋味，簡直就是又開胃又清爽，最難得的是，這款國民經典飲料百搭各路美食、鹹食甜點，不論是做為解膩，或是多樣美食之間的味覺轉場，都恰如其分。

▲在初秋的晚上逛夜市，雖然已經不像夏天那樣汗流浹背，但手邊還是要準備一瓶經典飲料，時時為自己解渴、為美食加分。

包包裡備好一瓶，跑一次夜市就可以連吃好幾攤也不膩。要是忘了準備飲料也不要緊，現在統一果漾蘋果風味蘇打特別與街口支付合作，只要前往街口支付精選的人氣美食店家，以安心的無接觸支付方式消費滿80元，就可以免費爽爽升級「美食配果漾」套餐，現賺一瓶果漾蘋果蘇打(限量1萬瓶)，搭配美食現開即喝，另外還加贈20%回饋金(單筆最高上限回饋20元)，幫吃貨們一次次喚醒休眠的美食味蕾，讓每一攤美食吃進嘴裡的滋味都有著加乘享受。

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