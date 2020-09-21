全家聯名鼎泰豐推「獨賣鮮食」！民眾試吃「發現售價」驚呼：真的假的

消費中心／綜合報導

聯名大戰白熱化！無論超商、超市，今年推出「聯名商品」的速度與強度依舊猛烈，總是來勢洶洶令人措手不及。不過，隨著「聯名美食」愈來愈見怪不怪，該怎麼敲出一記意外全壘打，就是現在各家品牌要面臨的關鍵問題了。近年力拚鮮食市場頗有成績的全家便利商店，此次找來台灣享譽國際的排隊美食霸主，一次就合推3款CP值超高的鮮食商品，就連旗下獨門的香辣醬也一併附上，誠意十足，讓民眾吃到瞬間說不出話來只能拚命點頭。

總是幫網友搶到第一手資訊的《ETtoday新聞雲》，此次也派出「突即隊」隨機邀請民眾大飽口福。首先，為了證實這個聯名品牌「排隊美食霸主」的稱號是否實至名歸，小編也毫不客氣地抽問民眾：「你覺得台灣最有名的餐廳是哪一間？」沒想到大家的答案竟都有志一同，不論是遍尋美食的OL、略帶學生氣息的男生女生都毫不猶豫地說：「就是鼎泰豐啊！」OL一針見血地指出，畢竟是「連外國人都知道來台灣一定要去吃的餐廳」，自然是每個人的心中首選。接下來小編又好奇想了解大家到鼎泰豐會點的品項，這個回答就有異同了，除了必點的小籠包以外，芋泥包、燒賣、黃金流沙包以及拌麵都在大家的口袋名單內，其中炒飯和紅油抄手更是被點名多次，讓民眾大讚「完全不踩雷」。

事實上，這次與全家便利商店合作聯名的品牌就是知名「鼎泰豐」無誤！此次一連推出「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」、「雞肉香辣醬炒麵」以及「雞肉香辣醬烤飯糰」3款美食，要來測試看看能不能滿足這群受訪民眾的味蕾。採訪到一半小編馬上送出「試吃小驚喜」，第一道「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」，飯與香辣醬拌炒的撲鼻香氣馬上就讓民眾很有感，直呼「米飯粒粒分明」、「很像現炒」。小編試吃後也認為，以攝氏200度高溫直火翻炒、再與特製雞高湯順時針嗆鍋的炒飯本來就香氣突出，再搭配上香辣醬與斜切火烤香腸，多種香味一層一層跑出來融合在一起，堪稱「完美！」

第二道「雞肉香辣醬炒麵」，讓民眾一秒被圈粉的，也是它「辣中帶麻、有花椒香氣」的醬料，麵條也因Q度嚼勁足，以及拌炒油蔥、醬油、烏醋後的醬香，而吸引大家多吃好幾口，一組受訪民眾給出超中肯評論：「看起來還好，但吃起來真的滿好吃。」回到棚內試吃的小編也吃到快哭，大喊：「麵體超級有嚼勁，青菜也保有脆度，不會因為微波而軟掉，香辣醬的香氣也帶出肉香，香爆！」

最後一道「雞肉香辣醬烤飯糰」，則顛覆了試吃民眾對於超商飯糰總是濕軟的既有印象，焦香卻又同時粒粒分明的三角飯糰，帶有鍋巴口感，飯糰刷醬後再高溫烘烤，讓米飯擁有獨特的微辣香氣，非常開胃。小編一口吃下，感動許久才說出感想，讓他們大感意外的是，「醬香濃郁但不死鹹，香辣醬味道會從後面慢慢衝上來。」小編也提到，通常外面的飯糰咬第一口都很難吃到餡料，「但這款的料紮實飽滿」搭配恰到好處的醬烤香氣，讓他們激動得一致鼓掌通過。

然而最讓人驚呆的是，這些在鼎泰豐可能要賣到新台幣200元以上的餐點，即日起竟然在全台全家便利商店、隨時都能買到，而且飯麵類只要89元、烤飯糰更只要38元，不用一張紅色小朋友也不用一枚50元銅板，讓小資男女早中晚加宵夜，都能盡情享受米其林認證的美食盛宴。