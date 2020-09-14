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教養院大師「畢卡平」與魏應充墨寶的交會 　裝載愛與心願的共好包

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▲▼ 頂新和德文教基金會 。

▲樂山教養院院生「畢卡平」（左）送他的畫給頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡（右），基金會回贈他愛喝的可樂。（圖／頂新和德文教基金會提供，下皆同）

圖、文／頂新和德文教基金會提供

新冠肺炎病毒浩劫，全球各地封城鎖國，百業受創，社福團體今年也面臨前所未有的困境，頂新和德文教基金會16日將發表今年首份社福團體困境大調查，並公布結合樂山教養院大師「畢卡平」畫作與基金會創辦人魏應充墨寶、象徵愛與心願的共好包，邀請民眾一起伸援手，支持社福團體度過難關。

今年以來社福團體受疫情衝擊，勸募物資與款項陷入困境，連帶也使他們照護孤苦老人餐食、清寒兒童教育，植物人安養等各服務的負擔越來越沉重，投入公益領域多年的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，憂心長期支撐社會底層弱勢者的力量中斷，連月來捐助逾5千萬元協助社福團體紓困，並透過粉絲團持續邀請各界關心（https://tinyurl.com/yxv6bjcp），對全台社福團體仍是杯水車薪。

▼樂山教養院院長張嘉芳（右）向頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡介紹院生創作的畫廊。

▲▼ 頂新和德文教基金會 。

為進一步讓各界了解社福團體困境，頂新和德文教基金會後天將發表社福團體困境大調查，並公布結合樂山教養院大師「畢卡平」畫作與基金會創辦人魏應充墨寶、象徵愛與心願的共好包，邀請民眾一起伸出援手支持社福團體。

樂山教養院肩負100多位身心障礙者的照護責任，有「畢卡平」稱號的院生劉樂平今年29歲，他在1個月大時由社會局轉介到樂山教養院，先天染色體異常，為唐氏症患者合併自閉症。院方2011年引入藝術治療，發現某些孩子對藝術有不同的想法和看法，就特別把他們的畫作挑選出來，劉樂平就是其一。

由於魏應充過去曾走訪樂山教養院2次，頂新和德文教基金會也深知平平的繪畫天份，並對他與朋友小卿共同創作的《好朋友》畫作印象深刻，因此特別商請樂山教養院授權，讓平平的畫作成為這次計畫的象徵圖騰之一。

▼樂山教養院院長張嘉芳（後方左）、頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡（後方右）看著院生「畢卡平」創作。

▲▼ 頂新和德文教基金會 。

院方人員形容，劉樂平不會特別跟外人說話，但他的畫作有很多不一樣的線條，代表他看東西的角度不一樣，他素描很快，畫人時不一定相似，但氣質和當事人很像。畫作《好朋友》色彩繽紛，是劉樂平畫線條，另一個同學「小卿」幫忙上色，兩人的相處符合畫名。

「共好」二字，為基金會創辦人魏應充的墨寶，多年來無論面臨何種困境，他始終堅守個人立下的大願，堅持以各項志業成就台灣共好。後天將發布的共好包，結合平平畫作與魏應充墨寶，象徵裝載愛與心願，盼民眾能發揮愛心，一起與基金會成就共好願景。

▲▼ 頂新和德文教基金會 。

樂山教養院院長張嘉芳表示，受新冠肺炎影響，今年4月的捐款比去年同期少了6成，但他們是24小時的照護機構，只得咬緊牙關苦撐，很感謝頂新和德文教基金會的挹注。「共好包」使用平平的畫作，有助於讓更多人認識他們，也期盼此舉能為其他社福團體募款盡一份力量。

▼頂新和德文教基金會參訪樂山教養院的「手作班」。

▲▼ 頂新和德文教基金會 。

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