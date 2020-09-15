善用手機自動對焦＋高速連拍　日本寵物攝影師分享「拍萌寵」不NG撇步

▲對於不少毛拔麻來說，用一般手機想拍到毛小孩呆萌、瞇眼笑的瞬間，往往要靠不少運氣。不過，近來Sony新推出的Xperia 1 II，就讓專業的寵物攝影師大讚：「不錯過每個瞬間動作。」（圖／Sony提供，下同）

消費中心／綜合報導

微涼的初秋天氣正適合帶毛小孩出遊，看著毛小孩開心地在木棧道、草坡上奔跑，暖橘陽光灑落在牠們細軟的毛髮上，每個瞬間都讓毛拔麻們想牢記在心底珍藏。然而，許多毛拔麻們不是專業攝影師，相機、手機拿出來，怎麼拍怎麼糊，難以精準攝下毛孩動感的瞬間。來自日本，擁有拍攝寵物日曆、明信片、目錄等資歷的知名寵物攝影師小川晃代，長期以Sony的Alpha 7R IV單眼相機作業，但她近來發現一款連攝影素人都好駕馭的一手神器，再搭配她累積多年的不NG撇步經驗，要讓所有毛拔麻從今年秋天開始，成為寶貝毛孩的專屬攝影師。

▲來自日本的小川晃代，長期以單眼相機拍出溫暖又細膩的動物主題作品。

身為寵物攝影師，小川晃代每次上工前，都要花時間了解毛孩的個性以及擅長的表現，過程中更要與牠們培養好關係，藉由逗玩互動，在短時間內與毛孩拉近距離。然而，對於早就成為毛孩家人的拔麻們，這些根本不是問題，拔麻了解怎樣的逗弄，能讓貓狗擺出最萌或最爆笑的姿勢，而對於毛孩來說，在親愛的拔麻面前也能放心地袒胸露肚，讓每張照片都是牠們最隨性放鬆的姿態。

小川晃代也表示，自己平常工作使用的單眼相機畢竟太大台，靠近毛孩時難免會讓牠們提高警戒，再者有時拍照需要安撫貓狗，勢必只剩一隻手能拍照，近來同樣是Sony品牌新推出的Xperia 1 II三鏡頭手機，就以一手掌握得住的大小，以及動物眼部自動追蹤對焦、每秒20張超高速連拍等絕佳優勢，成為她特別推薦給毛拔麻們的萌寵攝影神器。

▲喜歡與拍攝動物培養感情的小川晃代，使用可以單手操作的Xperia 1 II後發現，想吸引動物目光格外省時，並且一樣能拍出清晰美照。

台灣一般住家空間小，毛小孩跑跳空間有限，一般手機就能捕捉牠們走動的畫面。然而一到戶外接觸廣闊天地，即使綁著牽繩，也能感受牠們「興奮到模糊」的快樂！想拍下跑跑跳跳的牠們活潑動感的一面嗎？Xperia 1 II不只能自動追蹤人類眼睛，現在就連貓狗晶亮的眼神，也能自動追蹤對焦，拔麻只需要一手拿起手機、按下專屬快門鍵，就能留下稍縱即逝的瞬間，再也不用擔心花時間對焦，錯失最精彩鏡頭。

▲Xperia 1 II對焦在動物的眼睛，讓小川晃代讚賞「能讓照片銳利清晰」。

▲「欸，你來一下。」每次都來不及拍下愛貓伸出粉紅貓掌的瞬間嗎？現在有了Xperia 1 II在手，輕鬆就能拍下萌貓「定格照」，讓人直呼：「想揉！」

以一般手機拍攝移動中的毛孩，大多時候只能得到一團模糊的殘影，讓很多拔麻已經放棄繼續捕捉活潑毛孩的鏡頭，因此小川晃代也特別大讚此次「每秒20張高速連拍」的功能，能夠把「毛拔麻以前覺得拍不到而放棄的畫面找回來」。關鍵在於，連拍過程中，會經過手機同步每秒60次自通對焦以及自動曝光計算的運作，讓每張照片都能呈現精準又清晰。

▲Xperia 1 II的「每秒20張高速連拍」能清楚記錄毛小孩每個快速動作的瞬間。

趁著近日天氣還有點悶熱，帶毛小孩去玩水時，具有防水功能的Xperia 1 II讓毛拔麻怎麼近距離拍攝都不會弄壞器材。不僅能拍出水花四濺的臨場感，毛寶貝開心享受的表情以及沾濕的毛髮，也都在精細照片中一覽無遺。

▲媲美單眼相機的Xperia 1 II，更具備防水功能，各式場景都能快速駕馭。

具備三鏡頭的Xperia 1 II，能攝下的角度也更寬廣了，雖然照片的重點是毛孩，但襯著萌寵的優美風景一樣能清晰呈現。再加上Sony將專業的單眼相機功能融進Xperia 1 II的Photo Pro功能中，拍攝者可視現場環境以及想呈現的照片風格，自行調整快門速度、IOS敏感度等，讓毛拔麻在不同角度的掌握上，靈活度更加提升。

時下的3C迷除了規格也重視外型，Xperia 1 II沿襲以往Sony手機的經典方正機身，同時也是品牌在台灣發表的首款5G旗艦手機，定價35,990元起，就能享受媲美單眼相機的強悍，以及好動毛孩「怎麼拍都不糊」的貼心。

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