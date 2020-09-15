中秋團聚揪喝一杯！驚見好友變身品味型男　風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

▲送禮時一秒晉身品味型男的秘密神器。（圖／軒尼詩提供，下同）

消費中心／綜合報導

每季一約的麻吉聚會，今年因疫情攪局，遲遲無法團聚。好不容易趁疫情趨緩，又適逢中秋連假，老友們從各地返鄉歸來，一定要好好暢談這段日子的心情轉折。然而，隔了一段時間沒見，舉凡換了髮型或瘦了幾公斤的變化，都會帶給親友「眼睛一亮」的驚喜，若再加上氣質的轉變，像是毛躁小伙子一年多時間沒見竟然晉升為魅力型男，讓男生女生都忍不住看得入神，頻頻私下探問：「他，都做了什麼？」

▲經典干邑品牌在今年中秋推出「軒尼詩2020年邑往情深禮盒」。

想要upgrade在親友心中的印象，除了要在談吐、衣著上下功夫，手邊行頭的選擇，也要做好功課。別的時候不提，在中秋佳節最能展現個人眼光與魅力的行頭，就是伴手禮無誤了！仔細觀察每年驚豔眾人的選項，高質感酒品禮盒總是名列經典，今年想再以琥珀瓊漿表達綿綿「情邑」，有干邑王者之稱的軒尼詩，細膩打造「軒尼詩 2020年邑往情深禮盒」，將皎潔明月高掛於質感外盒，搭配別有寓意的「『邑』往情深」豪情字樣，內裝以珍貴「生命之水」調和而成的干邑V.S.O.P以及X.O，獨樹一幟的選禮品味與眼光，不但襯托送禮之人的外顯魅力，更是瞬間氣質破表、無人能及。

▲備受王室貴族喜愛的干邑白蘭地，一向是風味醇美、別具質感的品酒象徵。

儼然成為型男圈秘密流傳的「魅力加成神器」軒尼詩，在18世紀創立初始就已是歐洲王室貴族青睞有加的頂級酒款。其中，適合初入門酒友嚐鮮的軒尼詩V.S.O.P，採用法國干邑區上等葡萄為原料釀製，蒸餾後再置於法國橡木桶陳釀，以荏苒光陰淬鍊的「生命之水」，純飲可嗅嚐香草、丁香的淡雅清香，以及綿長的葡萄漿果與焦糖尾韻，做為各種調酒基底、佐餐共飲，無論帶著休閒風的中秋烤肉，或是精緻的中西料理，樣樣皆合味百搭。口感風味複雜、富層次的軒尼詩X.O，則更是深諳世事、品味高尚的表徵，入口從果香、巧克力、肉桂、丁香層層堆疊，在嘴裡喉間融合出濃郁沉穩的風味。靜靜地享受這一刻的渾厚韻味，讓專屬於型格男子的韻味無處可藏，再一次魅力爆棚！

內外兼備的魅力男人出手，果然就錨定何謂型男紳士的門檻，聽起來略有難度，但如今只要選擇軒尼詩精心打造的中秋伴手禮盒，隨選V.S.O.P或X.O兩款不同特質的酒品，除了原本的700ml酒款，禮盒內還會另附贈一只迷你袖珍小酒，讓仕紳魅力令人為之傾倒的同時，也能讓收禮人特別留下童稚初心的印象。

▲▼軒尼詩V.S.O.P 2020年邑往情深禮盒（上），軒尼詩X.O 2020年邑往情深禮盒（下）。

「軒尼詩2020年邑往情深禮盒」即日起於全台精選菸酒專賣店和橡木桶洋酒、city'super上市，讓初入社會的靦腆型男也能從容不迫地跨到優雅迷人的干邑世界，在今年的中秋聚會與親友心底留下難忘的「浪漫邑象」。

➢更多禮盒購買資訊，請見軒尼詩官方LINE：https://bit.ly/3giRckA

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒。