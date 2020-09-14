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百年古厝成美公堂大玩裝置藝術　搶攻藝Fun券商機

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▲▼ 成美公堂

▲成美公堂大玩裝置藝術，搶攻連假藝Fun券商機。（圖／成美文化園提供，下同）

圖、文／成美文化園提供

「藝Fun券」2.0抽籤結果出爐，為在下月的中秋、國慶連假搶攻新券商機，彰化縣永靖鄉「成美文化園」特別在園區內的百年古厝巷道，以知名紙傘師傅李林秀娣手工製成的百把油傘佈置裝置藝術，呼應古厝象徵的閩客文化，現場也有配置雨傘供遊客拍照使用。中秋連假登場前，園內的落羽松步道，也將有30隻會發光的兔子裝置藝術搶先亮相。

這波「藝Fun券」共有65萬位得主，隨著中秋節即將到來，為了讓遊客提前感受連假氣息，並搶攻新券商機，園方特別從高雄市美濃訂製120把油紙傘，在成美公堂巷道上空佈置另類裝置藝術。

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▼由美濃40年製傘經驗的82歲林秀娣師傅手工製成。

▲▼ 成美公堂

▼油紙傘需經過傘骨削製、糊紙、上油及裝髹等12道工序才能製成。

▲▼ 成美公堂

成美文化園表示，這些傘由40年製傘經驗的手工藝資深匠師、82歲李林秀娣師傅手工製成，李林師傅是目前美濃紙傘業界會做紙傘，又能畫圖的全藝老師傅。這些油紙傘都需經過傘骨削製、糊紙、上油及裝髹等12道工序才能製成，傘上的圖樣以花卉為主，有牡丹、梅花、櫻花等，顏色則有紅、黃、藍、綠、傳統茶色等。園方表示，現場也有配置油紙傘，供遊客拍照使用。

成美文化園占地3.5公頃，內部的成美公堂是百年閩客古厝，被彰化縣政府登錄為「歷史建築」，有著二進雙護龍格局、穿斗式大木結構、編竹夾泥牆、過水門、剪黏藝術。這座魏氏古厝原本老舊失修，後代子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充為傳承文化資產，特別請來國寶級匠師陳天平、鄭楠騰、王武雄及其團隊，以7年時間讓古厝風華再現。

▼油紙傘裝置藝術，連知名部落客77都來踩點。

▲▼ 成美公堂

成美文化園有精緻的庭園造景，包括「枯山水庭」、「白砂青松庭」、「池庭」、「瀑布」、「天然畫框」等5大看點，景觀貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被網友譽為「台版兼六園」。除了搭配油紙傘增加古典美，和園內的落羽松步道，也將在中秋連假前擺設30隻會發光的兔子裝置藝術，讓遊客感受中秋節氣氛。

搭配油紙傘造景，成美文化園將在中秋連假前推出「親子手繪油紙傘」課程。民眾可以使用「振興3倍券」、「藝Fun券」消費，該園鄰近76快速道路，台中、南投的遊客往返只需30分鐘，園方附設免費大型停車場，可同時間容納200台車，另提供輪椅，旅遊環境友善，贊助當地小農200元即可入園參觀，9月15日前在園區內單筆消費滿500元，還能參加彰化縣觀光振興方案的「抽獎活動」。

活動網址：https://tinyurl.com/yxtvdp68

▼成美文化園現場也配置油紙傘，供遊客拍照使用。

▲▼ 成美公堂

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