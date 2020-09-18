　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

陳爸紀念音樂會傳遞「愛。無所畏」精神　頂新和德認購門票讓愛擴散

請按讚支持ETtoday新聞雲

頂新和德文教基金會

圖、文／頂新和德文教基金會提供

「孩子的書屋」創辦人陳俊朗（陳爸）在台東深耕20餘年，舉辦偏鄉課輔班、多元教育等多項活動，去年7月因心肌梗塞離世，享年55歲。陳爸的長子、孩子的書屋文教基金會董事長陳彥翰宣布，將於10月17日於陽明大學大禮堂舉辦「陳爸紀念音樂會」，首度唱出陳爸填詞的歌曲《等待》，紀念他因為愛而無所畏懼的信念。頂新和德文教基金會與書屋一向是公益夥伴，除了贊助還將認購門票，邀請弱勢家庭孩子欣賞，讓愛持續擴散。

台東縣是台灣平均收入最低的縣市，貧窮造就許多社會問題，許多孩童沒有獲得基本的照顧。1999年，陳爸回到家鄉台東，以500萬元存款開始硬撐，一做就是20年。「孩子的書屋」從陪伴出發，現今擴充至教學、運動、音樂、產業、農業、營繕與社服7個面向，提供孩子膳食、用運動挑戰身心、音樂建立自信；並深入家庭，將關懷面擴及至家長，更成立農業班與工班，打造自己的菜園與書屋建築物。

「孩子的書屋」在台東20年，造福超過2000名偏鄉弱勢兒童，去年7月，陳爸突然身體不適，送醫途中過世，享年55歲，團隊不捨、難過，也震驚社會。書屋團隊將於10月17日在陽明大學舉辦售票音樂會，由書屋師生、親愛愛樂弦樂團、台灣原聲教育協會、保卜・巴督路與高蕾雅、小董事樂團等數個表演團體攜手演出，紀念陳爸。

紀念音樂會當晚將演唱十數首歌曲，陳彥翰董事長與書屋團隊日前在記者會上先唱這次的主題曲《等待》，這是陳爸在去年4月親自填的詞，但他本人卻來不及聽，曲由書屋音樂團隊譜上，傳遞陳爸「用愛等待、扶持孩子們成長茁壯」、「愛。無所畏」的理念。

陳彥翰董事長表示，這20年來，陳爸與書屋陪伴的孩子超過千人，過程是快樂的，也是陳爸的自我實現；陳爸希望集結所有的愛，用接納、等待陪在孩子身邊，讓他們知道有人在旁守護，因而有信心地大步向前。陳爸的期許是孩子越來越好，社區能互助照養，甚至不需要書屋存在。

頂新和德文教基金會

頂新和德文教基金會魏應充創辦人因關心高關懷青少年、助他們翻轉人生的理念與陳爸相近，雙方成為惺惺相惜的公益夥伴。這次紀念音樂會，蕭巧怡副執行長也代表魏應充創辦人表達關心與祝福，基金會除了贊助舉辦外，並希望透過認購門票，邀請弱勢家庭孩子前往欣賞，讓愛持續擴散。

蕭巧怡副執行長表示，魏應充創辦人非常感佩陳爸照顧這些孩子們的無私奉獻，雖然陳爸先離開了，但是在陳彥翰董事長與團隊的努力下，持續幫助台東孩子們成長茁壯。基金會也將持續協助書屋，推動孩子們多元教育、技能培訓等工作，一起完成陳爸用愛灌溉孩子們成長的心願。


「陳爸紀念音樂會」相關資訊
線上購票：https://lihi1.com/h2bMG
完整介紹：https://lihi1.com/xl7PJ
購票優惠：年代售票系統6張以上85折（不限票價），團體票20張以上 8 折

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
以孫為榮！小鬼88歲嬤一聽死訊睡不著...心痛發聲
快訊／本壘攻防結果不同！兄弟球員怒抗議　聯盟給回應
小鬼「去年健檢結果」曝光！　2週前疑就有不好預感
快訊／美國禁止下載TikTok與WeChat　20日生效
小鬼好人緣！「靈堂湧入哀悼花籃」　爸晚間一語不發離開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

陳爸紀念音樂會傳遞「愛。無所畏」精神　頂新和德認購門票讓愛擴散

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

陳爸紀念音樂會傳遞「愛。無所畏」精神　頂新和德認購門票讓愛擴散

中職／萬昭清初登板遭許基宏震撼教育　7局樂天2比9兄弟

直播主空屋探險遇門後屍！警：感謝報案...「注意自身安全」

美國眾議院通過決議　譴責「中國病毒」等歧視用語

中職／索沙8局壓制　富邦單局強攻4分5比1斷統一3連勝

日職／宋家豪連3天登板　兩戰失分防禦率上升

小鬼死因主動脈剝離「死亡率高達25%」心臟科醫解析致死兩因素

「台大王祖賢」為丁允恭離婚！　學妹爆：他從大學壞到現在

主動脈剝離徵兆「痛到像背後砍一刀」　最易引發5族群曝光

變形金剛參戰《戰艦世界》！釋出4款主題戰艦引爆最強跨界合作

人生就像一盒巧克力！《阿甘正傳》作者葛魯姆逝世　享壽77歲

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

公益熱門新聞

陳爸紀念音樂會頂新和德認購門票

頂新和德文教基金會推「共好包」

任容萱攜手台灣世界展望會　資助「千名女孩」翻轉人生

《看見台灣》玉山上展天籟！　原聲以「教育」挺孩童成長

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

致敬防疫英雄！王令麟暖贈3千萬自然美產品

無痛捐款!悠遊卡公司回饋0.3%

愛爾麗公益演唱會　感謝警消醫護

偏鄉柔道隊沒錢參賽　教練噴淚

3童哭網友捐爆!王令麟籲送愛全台

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

黑人牙膏攜手老蕭雲端送暖　關懷逆境兒少

半伴青年育幼院改造計畫替孩子找溫馨

温貞菱變身温温姐姐　號召認養人

更多熱門

相關新聞

京懋VIP公益餐會　神秘嘉賓姜育恆經典重現

京懋VIP公益餐會　神秘嘉賓姜育恆經典重現

京懋建設9/12晚間在桃園皇家薇庭宴會廳舉辦「2020京懋VIP公益音樂餐會」，邀請住戶、京懋貴賓與廠商參與，現場超過800人一同欣賞經典音樂演出、共進晚宴。

《看見台灣》玉山上展天籟！　原聲以「教育」挺孩童成長

《看見台灣》玉山上展天籟！　原聲以「教育」挺孩童成長

頂新和德文教基金會推「共好包」

頂新和德文教基金會推「共好包」

中秋佳節！台塑3千禮金助弱勢1315戶受惠

中秋佳節！台塑3千禮金助弱勢1315戶受惠

小社企救得了大世界？

小社企救得了大世界？

關鍵字：

陳爸紀念音樂會頂新頂新和德文教基金會公益愛心雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達忍痛上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

小鬼黃鴻升不辦頭七　經紀人出面說明「後事安排」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

小鬼遺體解剖結束　爸爸、妹妹沉默離開

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面