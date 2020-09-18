　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新舞臺藝術節x華山「揪團偽出國」！走進「戶外行動劇場」宛如置身國外劇場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2020新舞臺藝術節宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲新舞臺藝術節首度打造的「戶外行動劇場」在華山文創園區登場！民眾不僅能大拍地景藝術照，還能享受聲影結合的表演藝術體驗。（圖／記者黃克翔攝，下同）

揮別暑假，想到兩個多月的假期還是無法出國旅行就心情消沉嗎？常跑國外藝術節的網友眼尖發現，華山文創園區吹起2D、3D虛實交錯的空間設計風，園區入口處搭起一座裝置藝術，外觀以2D的平面線條創造出奇幻的3D感受，裡外晃一圈，心情感覺就像是參觀國外劇場那樣的驚豔。逗趣新穎的設計格外吸引路人駐足，洋溢著文青風的少男少女也紛紛拿起手機拍照打卡，揪朋友快來華山一探究竟！

一場疫情讓人們開始保持社交防疫距離，每年在此時登場的「新舞臺藝術節」乾脆來個大變身，突破框架與界限，直接把室內劇場搬到街頭，要讓熱愛劇場藝術的民眾，在疫情仍困擾著大家的當下，依舊能享受戲劇帶來的鼓舞感動！

今年新舞臺藝術節於華山首創「戶外行動劇場」，裡外都很有內容。率先吸引民眾目光的，是視覺藝術家陳彥旭特別打造的「3D未來舞臺」，以2D平面角度來看，只是以關鍵字「走出新舞臺」的字樣設計牆面，但實際上只要站在特定地點拍照，就能拍出宛如站在懸崖的立體感。民眾可以自由踏上舞台，體驗舞台劇演員如何在劇台上想像環境情境以及轉折情緒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2020新舞臺藝術節宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲在「3D未來舞臺」大拍網美照，格外有身歷其境的fu。

除了讓民眾自由拍攝美照，字體刻意的排版設計，更是期許在後疫情時代，還能將更多精彩的表演藝術「出框」讓更多人認識！果然，透過這樣別出心裁的互動，讓民眾彷彿置身異國的實驗劇場，虛實交錯的體驗，讓許多人大呼過癮，「第一次知道原來劇場可以做成這樣」、「超好玩，好驚喜」、「希望疫情快過去，讓好看的戲劇吸引更多的觀眾」。

▲▼2020新舞臺藝術節宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲內部空間體驗入口，也以2D線條描繪出劇場售票口的情境氛圍，是不少民眾爭相拍照打卡的景點之一。

以「新舞臺走出新舞臺」為主軸的「新舞臺藝術節」還不只如此。從「3D未來舞臺」右側走進體驗空間，印入眼簾的就是「讚聲錄音室」，挾帶著近期在年輕人之間的podcast熱潮，讓錄音室毫無意外地人氣爆棚。民眾也紛紛實習當起「聲音創作者」，直接現場錄起來，甚至進階做起個人的「讚聲影音名片」，為台灣表演藝術領域留下一句句鼓勵！

▲▼2020新舞臺藝術節宣傳。（圖／記者黃克翔攝）
▲▼每次都有15秒的時間，錄下自己對台灣表演藝術圈的「即興告白」！錄製好的內容，隨手也能以手機下載，並上傳到個人的臉書或IG。

▲▼2020新舞臺藝術節宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2020新舞臺藝術節宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲錄音空間的牆面也呈現今年「新舞臺藝術節」四大重點表演，以及往年備受好評的演出和精彩劇照。

接著走到下一個房間，只見不斷刷著螢幕的跑馬燈以及背景聲音，都是來自不同領域的表演藝術工作者以及國家表演藝術聯盟等大咖級人物，對於戲劇藝術的「暖心私語」。仔細停看聽，自己剛剛錄下的音檔以及留言，也都會在這個空間與眾多大師們的「獻聲小品」共同呈現。或許有許多民眾從未親身接觸過表演藝術，但藉由此次活動，幫民眾一次把「身影」、「聲影」全都留下，細膩又富創意的發想，是許多人不曾有過、印象格外深刻的體驗。

▲▼2020新舞臺藝術節宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼參觀民眾開心地指認自己認識的表演藝術家，而找到自己剛剛的「即興告白」時，也不忘記與它熱情合影。

▲▼2020新舞臺藝術節宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

面對疫情，台灣戲劇藝文圈雖然苦撐多時，卻同時也轉化成另類的設計互動，激發民眾一同帶來最生猛、最具創意的想法，在戶外空間迸發碰撞。中信文教基金會馮寄台董事長表示：「我們期望推廣藝文的形式，能突破有形、無形的框架！自2015年起『新舞臺』走出『新舞臺』，我們大步邁出場館，帶著藝術資源跨越城鄉！後疫情時代，我們更要秉持突破框架的初衷，持續力挺國內表演團體，攜手探索表演藝術的無限可能，走出無所不在的新舞臺！」

▲▼2020新舞臺藝術節宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

▲2020新舞臺藝術節首創「戶外行動劇場」，即日起至9/27（日）在華山文創園區與民眾大玩互動藝術。

因此，中信文教仍然力挺人氣劇團，如故事工廠改編金鐘電視劇《我們與惡的距離》、首度嘗試「全民公投」讓民眾決定劇情走向的互動劇場，全民大劇團將暢銷小說改編成的音樂劇《你好，我是接體員》、透過接體員的「第一視角」帶領觀眾看盡眾生百態，以及由綜藝教父王偉忠監製、多位跨界天后歌王卡司的《明星養老院》，都將在今年的「新舞臺藝術節」輪番登場。以歡笑、正能量、發人深省的作品，帶給大家希望與能量，一同度過後疫情時代。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
鬼鬼心碎！黃鴻升幾天前拿2000元給她...原因超鼻酸
快訊／本壘阻擋有沒有？丘昌榮抗議遭驅逐出場
小鬼主動脈剝離猝逝　經紀人淚曝「專輯錄一半」...如期發行
快訊／敖犬「傳訊跟小鬼道別」被酸假掰　爆氣反擊了！
小鬼死因「主動脈剝離」！法醫採集腦部切片、體液化驗
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中信文教「夢想+圓夢工程」獲遠見CSR教育推廣組首獎　扎根偏鄉藝文教育奪17項大獎

新舞臺藝術節公益場　中信攜無獨有偶扎根偏鄉藝文教育

善用手機自動對焦＋高速連拍　日本寵物攝影師分享「拍萌寵」不NG撇步

中秋團聚揪喝一杯！驚見好友變身品味型男　風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣、挑對伴手禮是關鍵

新店首席「42層擎天雙塔」震撼雙北！「在地建商X台日營造」聯手獻上國際鉅作

終結報復性進食！型男主廚分享用油秘訣　健康便當菜更給力

GODIVA加入中秋月餅戰局！「創新口味＋細膩設計」搶攻小資、高端市場

AR巨獸出沒、體育館變時空旅行處理器！2020台灣設計展新竹開跑

東森自然美旗艦店登陸吉隆坡　300有找還你Q彈水嫩肌！

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

AR巨獸出沒、體育館變時空旅行處理器！2020台灣設計展新竹開跑

東森自然美旗艦店登陸吉隆坡　300有找還你Q彈水嫩肌！

桃園人注意！捷運綠線21日起圍籬施工　捷運局：善用替代道路

偽出國義大利！麗寶Outlet推中秋湖畔野餐...賞月看水舞燈光秀

世界病安日！國家歌劇院千人健走...響應WHO點燈活動

MD及Made In Taiwan鋼印本尊曝！ 華新、台灣優紙掛保證口罩出爐

遊戲也有代溝！高中生「無視PS5新聞」滑手機　他驚：沒吸引力？

新舞臺藝術節x華山「揪團偽出國」！走進「戶外行動劇場」宛如置身國外劇場

台中美食嘉年華！60特色店家大集合...消費600抽五星級10萬餐券

超會拍！北市測速王在「水源快速道路」　7個月入帳逾2000萬

中職／幫助年輕球員轉大人　餅總提出冬訓計畫

哪個堂口的已經知道了！館長挨槍爆內幕：以後「靠近我」會被打

小鬼主動脈剝離猝逝…人氣聲優也病發亡！高速公路開車遭「人生最大撕裂痛」斷氣

男生「心思細膩、小劇場多」沒女人愛？專家「突破4點」魅力爆表

中秋節限定2場！台東唯美大地餐桌　在草地吃燒烤賞月看星空

《鬼滅之刃》快閃店旋風環台　超過400樣周邊及限定商品

高以翔、黃鴻升接連殞落！　醫揭青壯年「猝死前6大警訊」

行政院審議海關進口稅則修正案　未納9項汽車零組件降稅

AR巨獸出沒、體育館變時空旅行處理器！2020台灣設計展新竹開跑

快訊／本壘攻防再現！丘總抗議遭驅逐出場　兄弟一度罷賽

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

高大成鬼門關前返家　見27秒詭異招手

搭高鐵被塞一疊鈔！說加油秒下車

趕在徵用前！7-11開賣2萬盒淡橙橘口罩

半夜闖廢墟撞見「燒炭輕生」　立即中斷直播

館長親曝已知真凶：賺十億查一輩子

好市多「銷魂蛋糕誕生」內餡酸甜　CP值爆

即／台鐵撞貨車　瞬間全毀成火球

小鬼IG「2天漲20萬粉」　網爆鼻酸分析

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

保全奔月台「電扶梯秒讓道」　她主張左側通行

日本人一餐「滿滿澱粉」仍比台人瘦！

大雷雨炸台南高雄　14縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

還原3D仿真器官尊敬捐贈者

還原3D仿真器官尊敬捐贈者

奇美醫學中心為配合衛生福利部推動全國器官捐贈之風氣，9月7日至11日在奇美醫學中心第一醫療大樓一樓大廳舉辦器官捐贈宣導系列活動，藉由擴大參與層面來增加社會共鳴與迴響。

推廣台流　電影人盼引進國際人才

推廣台流　電影人盼引進國際人才

WEMO金魚腦便利貼台灣開賣

WEMO金魚腦便利貼台灣開賣

結紮多年後轉念想生　不必黑科技30分鐘搞定

結紮多年後轉念想生　不必黑科技30分鐘搞定

蔡英文總統參訪台南十鼓文創園區

蔡英文總統參訪台南十鼓文創園區

關鍵字：

中信文教新舞臺藝術節2D3D地景藝術表演藝術華山文創

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達忍痛上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼遺體解剖結束　爸爸、妹妹沉默離開

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面