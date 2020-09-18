新舞臺藝術節x華山「揪團偽出國」！走進「戶外行動劇場」宛如置身國外劇場

▲新舞臺藝術節首度打造的「戶外行動劇場」在華山文創園區登場！民眾不僅能大拍地景藝術照，還能享受聲影結合的表演藝術體驗。（圖／記者黃克翔攝，下同）

揮別暑假，想到兩個多月的假期還是無法出國旅行就心情消沉嗎？常跑國外藝術節的網友眼尖發現，華山文創園區吹起2D、3D虛實交錯的空間設計風，園區入口處搭起一座裝置藝術，外觀以2D的平面線條創造出奇幻的3D感受，裡外晃一圈，心情感覺就像是參觀國外劇場那樣的驚豔。逗趣新穎的設計格外吸引路人駐足，洋溢著文青風的少男少女也紛紛拿起手機拍照打卡，揪朋友快來華山一探究竟！

一場疫情讓人們開始保持社交防疫距離，每年在此時登場的「新舞臺藝術節」乾脆來個大變身，突破框架與界限，直接把室內劇場搬到街頭，要讓熱愛劇場藝術的民眾，在疫情仍困擾著大家的當下，依舊能享受戲劇帶來的鼓舞感動！

今年新舞臺藝術節於華山首創「戶外行動劇場」，裡外都很有內容。率先吸引民眾目光的，是視覺藝術家陳彥旭特別打造的「3D未來舞臺」，以2D平面角度來看，只是以關鍵字「走出新舞臺」的字樣設計牆面，但實際上只要站在特定地點拍照，就能拍出宛如站在懸崖的立體感。民眾可以自由踏上舞台，體驗舞台劇演員如何在劇台上想像環境情境以及轉折情緒。

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▲在「3D未來舞臺」大拍網美照，格外有身歷其境的fu。

除了讓民眾自由拍攝美照，字體刻意的排版設計，更是期許在後疫情時代，還能將更多精彩的表演藝術「出框」讓更多人認識！果然，透過這樣別出心裁的互動，讓民眾彷彿置身異國的實驗劇場，虛實交錯的體驗，讓許多人大呼過癮，「第一次知道原來劇場可以做成這樣」、「超好玩，好驚喜」、「希望疫情快過去，讓好看的戲劇吸引更多的觀眾」。

▲內部空間體驗入口，也以2D線條描繪出劇場售票口的情境氛圍，是不少民眾爭相拍照打卡的景點之一。

以「新舞臺走出新舞臺」為主軸的「新舞臺藝術節」還不只如此。從「3D未來舞臺」右側走進體驗空間，印入眼簾的就是「讚聲錄音室」，挾帶著近期在年輕人之間的podcast熱潮，讓錄音室毫無意外地人氣爆棚。民眾也紛紛實習當起「聲音創作者」，直接現場錄起來，甚至進階做起個人的「讚聲影音名片」，為台灣表演藝術領域留下一句句鼓勵！



▲▼每次都有15秒的時間，錄下自己對台灣表演藝術圈的「即興告白」！錄製好的內容，隨手也能以手機下載，並上傳到個人的臉書或IG。

▲錄音空間的牆面也呈現今年「新舞臺藝術節」四大重點表演，以及往年備受好評的演出和精彩劇照。

接著走到下一個房間，只見不斷刷著螢幕的跑馬燈以及背景聲音，都是來自不同領域的表演藝術工作者以及國家表演藝術聯盟等大咖級人物，對於戲劇藝術的「暖心私語」。仔細停看聽，自己剛剛錄下的音檔以及留言，也都會在這個空間與眾多大師們的「獻聲小品」共同呈現。或許有許多民眾從未親身接觸過表演藝術，但藉由此次活動，幫民眾一次把「身影」、「聲影」全都留下，細膩又富創意的發想，是許多人不曾有過、印象格外深刻的體驗。

▲▼參觀民眾開心地指認自己認識的表演藝術家，而找到自己剛剛的「即興告白」時，也不忘記與它熱情合影。

面對疫情，台灣戲劇藝文圈雖然苦撐多時，卻同時也轉化成另類的設計互動，激發民眾一同帶來最生猛、最具創意的想法，在戶外空間迸發碰撞。中信文教基金會馮寄台董事長表示：「我們期望推廣藝文的形式，能突破有形、無形的框架！自2015年起『新舞臺』走出『新舞臺』，我們大步邁出場館，帶著藝術資源跨越城鄉！後疫情時代，我們更要秉持突破框架的初衷，持續力挺國內表演團體，攜手探索表演藝術的無限可能，走出無所不在的新舞臺！」

▲2020新舞臺藝術節首創「戶外行動劇場」，即日起至9/27（日）在華山文創園區與民眾大玩互動藝術。

因此，中信文教仍然力挺人氣劇團，如故事工廠改編金鐘電視劇《我們與惡的距離》、首度嘗試「全民公投」讓民眾決定劇情走向的互動劇場，全民大劇團將暢銷小說改編成的音樂劇《你好，我是接體員》、透過接體員的「第一視角」帶領觀眾看盡眾生百態，以及由綜藝教父王偉忠監製、多位跨界天后歌王卡司的《明星養老院》，都將在今年的「新舞臺藝術節」輪番登場。以歡笑、正能量、發人深省的作品，帶給大家希望與能量，一同度過後疫情時代。