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頂新和德文教基金會推公益「共好包」　邀您一同當社福團體後盾

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▲▼頂新和德文教基金會推「共好包」　邀您一同當社福團體後盾。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會發布「公益共好包」，首波將送500個，鼓勵民眾捐款給社福團體。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

社福團體營運受疫情重創，頂新和德文教基金會今天（16日）公布最新調查，逾8成5的受訪社福團體認為，這波疫情造成的衝擊為17年來最嚴重；有7成因此被迫中斷或暫停服務，逾半數預估要一年以上才能恢復營運。基金會特別以創辦人魏應充的墨寶及樂山教養院院生「畢卡平」的畫作樣式，印製象徵滿載愛與共好心願的「公益共好包」，首波將送500個，鼓勵民眾捐款給社福團體。

疫情下國人先砍公益捐款　逾8成5社福團體表示慘過SARS和金融海嘯

根據網路媒體《DailyView網路溫度計》的調查發現，許多網友在疫情期間，首要減少的項目就是公益捐款。疫情期間，一般民眾捐款意願下降，仰賴企業及民眾捐款的社福團體又因避免群聚取消實體募款活動，曝光、宣傳資源不足，嚴重衝擊今年善款收入。

頂新和德文教基金會本月進一步針對今年紓困專案捐助的社福團體，進行「2020年社福團體困境大調查」，以深入瞭解他們在疫情期間面臨的困境。結果顯示，8成5的社福團體認為與2003年的SARS、2008年的金融海嘯期間所受的影響相比，今年新冠肺炎疫情影響他們的程度最大，堪稱17年來最嚴重。

參與調查的社福團體認為，疫情下受到最大的影響是「義賣收入」，有超過9成的社福團體受到衝擊。這段期間，有7成因為政府政策或經費不足，被迫中斷或暫停部分服務，然而也有超過3成的社福團體，因為提供全天收容、安置服務不能斷，只能咬緊牙根、勉強度日。超過5成的社福團體認為，疫情造成的傷害需要1年以上才能回復，更有1成5表示可能數年內都無法修復。

▲▼頂新和德文教基金會推「共好包」　邀您一同當社福團體後盾。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲疫情下受到最大的影響是「義賣收入」，有超過9成的社福團體受到衝擊。

避免群聚社福團體人力更少　照顧對象情緒受打擊

天主教白永恩神父社會福利基金會執行長宗景宜說，防疫期間除了讓社福團體減少收入外，受限於不能群聚，志工沒辦法去幫忙、服務對象的家人也不能去探訪；他們許多服務的老人、身心障礙者許久不見家人，情緒受到打擊，不間斷服務除了需要錢，也缺紙尿褲、營養品等物資。

勵馨社會福利事業基金會董事長林靜文表示，該會協助弱勢婦幼重建生活，捐款比去年同期少3成，受贈物資也減少，他們服務的許多個案面臨排班減少或失業，這段期間光是經濟扶助、協助就業就花掉56.2％的資源。樂山教養院院長張嘉芳說，今年4月最慘，每周都要看錢夠不夠，有些照護的孩子不明白為何不能回家，情緒反應大，有教師無法負荷而離職。花蓮縣老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全也說，他們的捐款比往年下降3成。

善慧恩社會慈善基金會董事長彭春貴指出，疫情之下他們每個月都虧錢，但感謝頂新和德文教基金會伸出援手，他們收到的不只是足以支應2個月的薪資經費，更是一份溫暖、一份愛，讓他們給沒辦法選擇原生家庭，又被學校排斥的青少年們一點愛、一點信賴。

頂新和德文教基金會捐助逾5000萬元　推「共好包」邀您助社福團體

頂新和德文教基金會魏應充創辦人憂心，社福團體長期支撐弱勢者的力量中斷，連月來已累積捐助逾5000萬元，協助40多個社福團體紓困，統計逾10萬人次受惠，然而對全台社福團體的困境來說仍是杯水車薪。

為帶動民眾關心社福團體困境並伸出援手，頂新和德文教基金會今天也宣布推出「公益共好包」鼓勵捐款活動。民眾透過基金會紓困專區網頁，連結至各個社福團體的捐款頁面，捐款並登錄資料，即有機會抽中「公益共好包」，單筆捐款達3000元，不必抽獎可直接獲贈限量「公益共好包」組合，內含基金會加碼回饋的社福團體義賣產品。

▲▼頂新和德文教基金會推「共好包」　邀您一同當社福團體後盾。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，「公益共好包」外印製的圖樣由創辦人魏應充的墨寶「共好」二字及唐氏症患者「畢卡平」的畫作《好朋友》所組成，象徵基金會攜手民眾，以愛邁向「台灣共好」。

蕭巧怡表示，創辦人魏應充習字39年，隸書作品自成一格，去年還曾與國寶級書法大師周良敦同框揮毫。魏應充先生一生行善卻飽受外界誤解，內心極艱困的情況下從未放棄以公益志業促成「台灣共好」的心願。

這次使用的「共好」字樣，取自魏應充今年1月7日所寫的書法作品，他被迫失去自由的前夕，寫下「以誠待人，以正做事；上天淬鍊，逆增上緣；善愛為寶，台灣共好」24字表明心跡，此後與外隔絕、仍持續隔空送暖給社福團體。

《好朋友》畫作，則由樂山教養院內號稱「畢卡平」的院生劉樂平與朋友「小卿」的共同創作。劉樂平是唐氏症合併自閉症患者，平日很少跟外人說話。魏應充過去從事公益曾兩度造訪樂山，基金會因此獲悉「畢卡平」的故事與天分，這次特別商請院方授權，盼《好朋友》畫作與「共好」二字象徵的意涵，讓滿載愛與願的「公益共好包」，為社福團體的寒冬帶來暖流。

頂新和德文教基金會邀請您伸出援手支持社福團體，一起成就公益、共好理念，助他們度過疫情難關。
活動網址 https://tinyurl.com/y3o6ug2n

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