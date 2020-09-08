中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣、挑對伴手禮是關鍵

▲中秋將至，許多人也準備要與好久不見的朋友團圓共聚，但聚餐烤肉時要怎麼聊得盡興，可是一門大學問！（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

象徵團圓的中秋節又快到了，趁著難得疫情解封後的連假，到親友家串門子、活絡感情是一定要的！但遇到好久不見的親朋好友，有一搭沒一搭的「尬聊」，過節氣氛瞬間變得尷尬。也因此每逢中秋前夕，網路總會出現不少求救文，「中秋聚會常常不知道該怎麼融入大家，不想把場面搞冷，該怎麼辦？」

網友認為，受歡迎的人，多半都能掌握住與人應對「剛剛好」的濃淡度，重點在必要的時候更是懂得給人一份貼心與驚喜。這種特質近年在日本被稱為「閱讀空氣」，懂得讀空氣的人，他們早就準備好一年一度的精美伴手禮，就等門鈴一按、聚會主人把門一開，自信地送出頂級禮盒；禮盒內容物若是格外稀有，整場聚會不怕沒話題，只怕聊不完。

▲迎接年度佳節，就該挑選貼心又能讓相聚時更盡興的伴手禮，如果還能與聚餐時的美食做搭配，更是加分。（圖／品牌提供，下同）

至於該怎麼挑選伴手禮，那就是讀懂空氣第二進階的學問了。常見的月餅糕點容易和他人的心意重疊，只有跳脫多數思維，直上象徵醇香心意的頂級美酒禮盒，最能打動人心！然而市面上美酒眾多，威士忌的世界雖然擁有多元風味，但若是擔心抓不準對方喜好，今年不妨以另一種經典烈酒——軒尼詩干邑，給聚會主人別出心裁的驚喜。

▲軒尼詩V.S.O.P 2020年邑往情深中秋禮盒。

有別於以穀物為原料的威士忌，白蘭地的味道更加濃醇，以葡萄為原料的白蘭地，點滴釀出的芬芳格外馥郁醇香，在聚會中品嚐，濃郁的香氣瞬間替聚會加分不少。有「干邑白蘭地王者」之稱的軒尼詩，更是採用法國干邑區的上等白葡萄釀製，蒸餾後還得在法國橡木桶中陳釀，讓酒體充分揉和果香、花香與辛香料，豐厚的風味正能代表送禮者最純實的真摯心意。

聚會中透過純飲不僅可以感受心意與酒最純粹的香氣，也可在軒尼詩當中加入檸檬片與薑汁汽水，減少了濃烈但多了不同風貌，亦或加入冰塊感受冰涼且不同層次的軒尼詩，透過不同元素的加入，不僅展現對於酒的品味，對於親朋好友而言，更是多了不同的選擇，也讓氣氛更加活絡！今年軒尼詩特別推出「2020邑往情深禮盒」，不論選擇軒尼詩V.S.O.P或是軒尼詩X.O，每款禮盒都附贈一只袖珍迷你50毫升的干邑，在中秋佳節開箱、襯著皎潔明月小酌言歡，經典小樣酒方便帶出戶外飲用，在不同場域都能記下今年暖聚的片刻。

▲軒尼詩V.S.O.P 2020年邑往情深中秋禮盒。

「閱讀空氣」的最高境界就是，讓收到禮盒的好友，往後每一次開瓶，讓人迷醉的不只是飄逸在空氣中的酒香，更因兩人「永恆如邑」的情誼。讀懂空氣並非只是察言觀色，所有體貼舉動的初心，都是為了想要凝住彼此共享的美好時光。今年中秋，「2020邑往情深中秋酒禮盒」，將於全台精選菸酒專賣店發售，愛樂福、大潤發、愛買另有販售「2020邑往情深袖套版」，跟著誠摯又認真的「讀懂空氣三部曲」，將雋永的中秋祝福傳達給最特別的人。

➢更多禮盒購買資訊，請見軒尼詩官方LINE：https://bit.ly/3giRckA

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒。

