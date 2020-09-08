　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣、挑對伴手禮是關鍵

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼中秋,聚餐,聚會。（圖／pixabay）

▲中秋將至，許多人也準備要與好久不見的朋友團圓共聚，但聚餐烤肉時要怎麼聊得盡興，可是一門大學問！（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

象徵團圓的中秋節又快到了，趁著難得疫情解封後的連假，到親友家串門子、活絡感情是一定要的！但遇到好久不見的親朋好友，有一搭沒一搭的「尬聊」，過節氣氛瞬間變得尷尬。也因此每逢中秋前夕，網路總會出現不少求救文，「中秋聚會常常不知道該怎麼融入大家，不想把場面搞冷，該怎麼辦？」

網友認為，受歡迎的人，多半都能掌握住與人應對「剛剛好」的濃淡度，重點在必要的時候更是懂得給人一份貼心與驚喜。這種特質近年在日本被稱為「閱讀空氣」，懂得讀空氣的人，他們早就準備好一年一度的精美伴手禮，就等門鈴一按、聚會主人把門一開，自信地送出頂級禮盒；禮盒內容物若是格外稀有，整場聚會不怕沒話題，只怕聊不完。

軒尼詩 。（圖／軒尼詩提供）

▲迎接年度佳節，就該挑選貼心又能讓相聚時更盡興的伴手禮，如果還能與聚餐時的美食做搭配，更是加分。（圖／品牌提供，下同）

至於該怎麼挑選伴手禮，那就是讀懂空氣第二進階的學問了。常見的月餅糕點容易和他人的心意重疊，只有跳脫多數思維，直上象徵醇香心意的頂級美酒禮盒，最能打動人心！然而市面上美酒眾多，威士忌的世界雖然擁有多元風味，但若是擔心抓不準對方喜好，今年不妨以另一種經典烈酒——軒尼詩干邑，給聚會主人別出心裁的驚喜。

軒尼詩 。（圖／軒尼詩提供）

▲軒尼詩V.S.O.P 2020年邑往情深中秋禮盒。

有別於以穀物為原料的威士忌，白蘭地的味道更加濃醇，以葡萄為原料的白蘭地，點滴釀出的芬芳格外馥郁醇香，在聚會中品嚐，濃郁的香氣瞬間替聚會加分不少。有「干邑白蘭地王者」之稱的軒尼詩，更是採用法國干邑區的上等白葡萄釀製，蒸餾後還得在法國橡木桶中陳釀，讓酒體充分揉和果香、花香與辛香料，豐厚的風味正能代表送禮者最純實的真摯心意。

聚會中透過純飲不僅可以感受心意與酒最純粹的香氣，也可在軒尼詩當中加入檸檬片與薑汁汽水，減少了濃烈但多了不同風貌，亦或加入冰塊感受冰涼且不同層次的軒尼詩，透過不同元素的加入，不僅展現對於酒的品味，對於親朋好友而言，更是多了不同的選擇，也讓氣氛更加活絡！今年軒尼詩特別推出「2020邑往情深禮盒」，不論選擇軒尼詩V.S.O.P或是軒尼詩X.O，每款禮盒都附贈一只袖珍迷你50毫升的干邑，在中秋佳節開箱、襯著皎潔明月小酌言歡，經典小樣酒方便帶出戶外飲用，在不同場域都能記下今年暖聚的片刻。

軒尼詩 。（圖／軒尼詩提供）

▲軒尼詩V.S.O.P 2020年邑往情深中秋禮盒。

「閱讀空氣」的最高境界就是，讓收到禮盒的好友，往後每一次開瓶，讓人迷醉的不只是飄逸在空氣中的酒香，更因兩人「永恆如邑」的情誼。讀懂空氣並非只是察言觀色，所有體貼舉動的初心，都是為了想要凝住彼此共享的美好時光。今年中秋，「2020邑往情深中秋酒禮盒」，將於全台精選菸酒專賣店發售，愛樂福、大潤發、愛買另有販售「2020邑往情深袖套版」，跟著誠摯又認真的「讀懂空氣三部曲」，將雋永的中秋祝福傳達給最特別的人。

➢更多禮盒購買資訊，請見軒尼詩官方LINE：https://bit.ly/3giRckA

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒。
 

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
風飛砂前幫主「文哥」告別式　百萬超跑車隊送最後一程
驚悚影片曝！桃園BMW、MARCH高速撞　1駕駛命危
電信三雄再推「499雙飽」！　方案內容出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

軒尼詩V.S.O.P化身「限量版時空膠囊」！絕美封存「干邑酒香」老饕潮人搶收藏

挑戰新型態海上工作！外商徵才守護離岸風場　全球運維團隊夥伴打造風電產業

GODIVA加入中秋月餅戰局！「創新口味＋細膩設計」搶攻小資、高端市場

小資族直上Sony！日製X9000H性價比之王　3大特色超欠收

他們為什麼都能活下來？科學家剖析「災難倖存者」8種特質

送禮首選！史上最美高粱酒限量開賣「優雅瓶身＋施華洛世奇水鑽」顏值爆表

珍稀「萬坪公園」首席！低樓層同享樹海景觀　禮聘「日商華熊」打造傳世宅

夏天準備18天生＋電扇「誰還需要冷氣」？限時集滿「超潮裝備」還能大開露營趴

99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣、挑對伴手禮是關鍵

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

中秋聚讓好友一秒感動？網曝：讀懂空氣、挑對伴手禮是關鍵

Dyson史上最輕無線吸塵器首度在台亮相！為亞洲使用者量身打造　全機重量不到2kg

還不搶爆！Switch、iPhone 11價崩了　8大電商99整點殺很大全攻略

超夢幻「粉紅仙人掌珍珠雪糕」網美必吃！全聯獨家2款冰品、隱藏版換購開跑

指定66門市「每店最多82包」！家樂福明開賣中衛特殊色口罩

通通只要銅板價！超商爽吃鼎泰豐必點香辣炒飯　還有新日式烤飯糰

哈樂媽的毛小孩夏日時光秘招！用三星健康潔淨家電讓毛毛、過敏原通通Out

困IKEA電梯半小時出來沒人理！民怨「僅給1張餐券」…官方喊冤回應

蝦皮9/9大量加碼9999盒MIT特殊色口罩　淘寶台灣新增4色迷彩

疫情激起新興商機！　上市櫃公司大陸投資獲利1543億創高

不斷更新／林益全2分砲　悍將3比0領先獅

泰王發布親筆畫引猜測　「藍衣小女孩」究竟是誰？！

99划算購物節必搶名單+1！BESO休閒輕量健步鞋限量獨賣

新北石門區搶先裝！公共場館、國中小教室10月全面安裝冷氣

丟保麗龍垃圾砸到清潔隊員　不道歉反罵「油條」　環保局怒提告！

加州野火影片曝光…四周只剩大火　直升機帥氣救援受困遊客

店員整理包裹「會說話」快嚇死　釣出一排獵奇包裹苦主

國中被嘲醜女「怎不照鏡子」長大變女神！25歲正妹社長淚揭整型照

隋棠喊話想要「第4個小孩」　卡在這一關「等老公點頭」

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

消費熱門新聞

Switch、iPhone 11價崩了　還不搶爆

9/9拚手速搶Switch　單機6千有找

中衛特殊色口罩明、後天「開賣通路、時間」一次看

困IKEA電梯半小時出來沒人理

66家量販店限定！家樂福也要賣中衛特殊色口罩了

GoShare上市週年4大OMG震撼市場

中衛「防疫紀念包」第2波通路曝

超商爽吃鼎泰豐香辣炒飯、烤飯糰

京站「週年預備慶」回饋達21%

電商9/9大量加碼9999盒MIT特殊色口罩

首款兒童近視控制日拋隱眼　搶先全亞太登台

口罩特殊色「驚喜包」明早開搶

7彩口罩每天開賣　中衛最便宜一盒200元

更多熱門

相關新聞

婆家聚餐！二姑「上菜嫌到吃飽」人妻崩潰

婆家聚餐！二姑「上菜嫌到吃飽」人妻崩潰

「今天跟婆家的人聚餐。」一名人妻在臉書《爆怨公社》貼文，說當時二姑來跟她坐一桌，她就禮貌性地問對方要不要點幾道菜，二姑還說「不用，隨便都可以」，沒想到菜一上，對方不漏一道菜地從頭嫌到尾，讓原PO忍不住在心裡翻白眼「拜託妳在家吃，不要出來吃，吃頓飯都讓我消化不良。」

廣西名店驚見「早產月餅」　公司稱手誤印錯

廣西名店驚見「早產月餅」　公司稱手誤印錯

飯店推出中秋懶人烤肉法

飯店推出中秋懶人烤肉法

高鐵中秋車票開賣！狂銷27萬張票

高鐵中秋車票開賣！狂銷27萬張票

軒尼詩「邑」往情深傳情意　中秋團聚暖心零距離

軒尼詩「邑」往情深傳情意　中秋團聚暖心零距離

關鍵字：

軒尼詩閱讀空氣白蘭地中秋伴手聚餐

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

野生「零負評女神」現洲際棒球場

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

雞排妹副業賺爆「6000萬買下大安區整層豪宅」！

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面