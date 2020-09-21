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公益寒冬有暖流！魏應充墨寶+教養院生畫作　「共好包」滿載愛與心願

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▲頂新和德文教基金會推出「公益共好包」鼓勵捐款活動，為社福團體的寒冬注入一股暖流。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

根據網路媒體《DailyView網路溫度計》統計，網友在疫情期間首要減少的開支就是公益捐款，而頂新和德文教基金會進一步針對今年紓困專案捐助的社福團體，進行「2020年社福團體困境大調查」又發現，超過8成5的社福團體認為，今年的新冠肺炎甚至比2003年SARS、2008年金融海嘯更難熬，堪稱17年來最嚴重。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲網路溫度計統計，網友在疫情期間首要減少的開支就是公益捐款。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，「在捐款部分的話，同期比較大概下降了5成到7成；在物資勸募方面也平均減少了3成到5成」，又因疫情期間，社福團體為避免群聚，取消實體義賣或對外的募款活動，曝光、宣傳資源不足，嚴重衝擊今年善款收入。調查也顯示，受到疫情影響，有7成社福團體，因為政府政策或經費不足，被迫中斷或暫停部分服務，也有超過3成的社福團體，為了提供全天收容、安置服務不能中斷，只能咬牙硬撐，逾半數預估要1年以上才能恢復營運。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲頂新和德文教基金會從5月開始啟動疫情紓困專案。（圖／記者張凱喨攝）

有感於此，頂新和德文教基金會從5月開始啟動疫情紓困專案，已累積捐助超過5000萬元，幫助40多個社福團體、逾10萬人次受惠後，又宣布推出滿載愛與心願的「公益共好包」。「我們魏應充創辦人持續隔空關懷，雖然他在內心非常煎熬的時期，他還是憂心著公益團體長期支撐弱勢者的力量中斷！」基金會副執行長蕭巧怡強調，企業的捐助只是一個拋磚引玉，希望能藉由「共好包」鼓勵捐款活動，帶動社會大眾關心社福團體困境並伸手援手，成為他們的後盾。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充於2019年公益訪視老人家，目前他隔空送暖，連月來已啟動疫情紓困專案捐助逾5000萬元。（圖／頂新和德文教基金會提供）

「公益共好包」外印製的「共好」二字，是頂新和德文教基金創辦人魏應充的墨寶，而《好朋友》畫作，則是樂山教養院內號稱「畢卡平」的院生劉樂平與朋友「小卿」的共同創作。劉樂平是唐氏症合併自閉症患者，卻擁有獨特的藝術天分，如今他的作品躍上共好包，也讓更多人看見弱勢族群的故事。樂山教養院院長張嘉芳表示：「頂新和德文教基金會跟樂山已經合作很多年，今年更感動的是，在我們愁雲慘霧的時候，收到頂新聯絡的一通電話，真的解了我們燃眉之急，再來就是我們非常感謝他們用平平的畫，讓大家能看到、欣賞。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲共好包上的《好朋友》是樂山教養院「畢卡平」的畫作。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲共好包內含價值500元的義賣商品，可望為社福團體寒冬注入暖流。（圖／記者張凱喨攝）

現在只要透過基金會紓困專區網頁，連結至各個社福團體的捐款頁面，捐款並登錄資料，就有機會抽中公益共好包，單筆捐款達3000元，則可直接獲贈限量共好包組合，內含基金會加碼回饋價值500元的義賣產品，首波將送出500個，可望為社福團體的寒冬注入一股暖流。

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