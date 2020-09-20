賴品妤PO與曾玟學貼臉親密照　網友：品學兼優！妳比他帥怎辦

▲賴品妤首次在IG貼出2張跟曾玟學的親密合照（圖／賴品妤IG）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委賴品妤日前被媒體拍到與苗栗縣議員曾玟學熱戀。賴品妤近日在社群軟體Instagram上貼出2人貼臉「放閃照」，引來不少網友留言，「品學兼優」、「都那麼帥我好喜歡」。

賴品妤在19日透過IG公布自己手機桌布的照片，是她跟曾玟學在西門町的合影，她身穿黑色上衣，緊貼穿著丹寧外套的曾玟學。她說，這張照片是拍攝於今年5月17日「世界不再恐同日」，地點在西門捷運站6號出口。

此文一出，吸引不少網友留言，直呼「品學兼優」、「放閃」、「妳比他帥怎麼辦哈哈」、「都那麼帥我好喜歡」、「你比較帥」等；而貼文也在17小時後，累積網友1.7萬個讚。

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