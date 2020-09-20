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曾玟學護愛賴品妤！批徐耀昌挪用消防局的救災指揮車

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▲▼曾玟學、賴品妤。（圖／ETtoday資料照、翻攝賴品妤IG）

▲曾玟學、賴品妤。（圖／ETtoday資料照、翻攝賴品妤IG）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委賴品妤今年申報花163萬買Toyota，被酸剛上任就買新車。對此，苗栗縣議員曾玟學出面護愛表示，說到Toyota的豪華車種，最為人所知便是要價270萬起、總裁級的奢華旗艦MPV「Toyota Alphard」，同時這也是苗栗縣長徐耀昌的公務車款式，這台公務車引發不少爭議，相信苗栗人記憶猶新，借此幫大家複習一下。

曾玟學在臉書指出，行政首長有配給公務車是合情合理，但徐耀昌4年換4台公務車就有點多了，其中這台暗紅色的「Toyota Alphard」更是爭議重重，該車本是消防局改裝為專供消防救災勤務使用的救災指揮車，採購後向財政部賦稅署申請免徵貨物稅，但消防局卻在取得牌照後，立即拆除警報器與消防識別，挪為縣長的公務座車。

曾玟學提到，苗縣府後來遭財政部稅賦署開罰補徵貨物稅40萬4884元及1倍罰鍰共80萬餘元，縣府消防局認為縣長是災害應變中心的指揮官，配賦地方首長救災指揮車做為交通工具屬合理範圍，故不服開罰提起行政訴訟，後來遭判敗訴，法院直接認證其為挪用。

▲▼曾玟學指徐耀昌挪用消防局的救災指揮車。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學）

▲曾玟學指徐耀昌挪用消防局的救災指揮車。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學）

曾玟學提及，台中高等行政法院採信稅賦署提具的資料，調出ETC電子收費系統打臉，指出該車從2016年4月1日借調日至同年10月20日期間，行駛國道高速公路使用ETC電子收費系統共2451次，於苗栗縣轄區內交易次數935次，轄區外其他地區1516次，可見該車輛經常性行駛國道高速公路至其他縣市，與專供公共安全目的使用的車輛要件不符，變相成為縣長公務車，認定稅賦署開罰有理。

曾玟學說道，這是2016年就發生的事，2018年他作為候選人時也寫文批評過，2019年在議會中議員宋國鼎和陳光軒也質詢過，但到了2020年的現在，還是可以在每次大大小小的行程中看到縣長搭這台救災指揮車，好像用縣庫繳完那80餘萬的罰款後就沒事了。

曾玟學還說，其實苗栗縣幅員如此廣大，縣長又公務繁忙，要坐比較舒適的車也合理，看是要坐自己買的車還是在合理編制下的縣長配車，什麼型號不會有人有意見，但挪用消防局的救災指揮車，這問題就大了，這個議題在議會內大家會持續追蹤，看消防局是會認錯改進，還是一路裝死到2022徐耀昌卸任。

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