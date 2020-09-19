「難不成要背我跑選區？」　賴品妤反問：買新車有什麼好稀奇？

▲賴品妤。（圖／翻攝自賴品妤IG）

記者蕭羽耘／台北報導

監察院日前公布最新一期廉政專刊。其中，新科立委賴品妤申報新購市價163萬元的TOYOTA汽車，以及存款17萬餘元引發話題。賴品妤18日深夜表示：「有什麼好稀奇，難不成要輪班背著我跑選區？」

賴品妤2月購入，遠高於存款9倍、市價163萬元新座車，引起側目，部份網友酸她，「建商背景家庭，要買啥就買啥」、「不到30歲靠自己買進口車一次付清」、「上上週牽新男友，這周牽新車」。

賴品妤忍不住在個人臉書回擊，第一任當選人拿到補助款，決定去買一台TOYOTA七人座跑選區行程有什麼好稀奇？她直言「不然有意見的人是要一三五、二四六輪班背著我跑選區，難不成其他同事會飛？」

貼文一出，許多網友紛紛留言支持，「選區超級遼闊七人座跑行程剛好」、「您的選區很大應該的」、「如果開放報名背妳跑選區應該會有人排隊」；更有人反諷「只能騎ubike跑行程，不然就是浪費公帑」、「他們可能覺得你跑偏僻選區要坐牛車比較親民」。

事實上，賴品妤所屬新北市第12選區，幅員十分寬廣，包含汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區，以及貢寮區，選區內有山區與海岸線，被戲稱為「包山包海」。