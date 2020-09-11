長文評丁允恭「賴品妤留言9字慘遭洗版」　范雲一句話回應

記者黃翊婷／綜合報導

對於總統府前發言人丁允恭的性醜聞風波，民進黨立委范雲10日在臉書PO出一篇843字的長文回應，「我認為在此事件以及這兩天大家的討論中，所顯現我們真正應該努力推動的是性教育、性平教育與情感教育。」同黨立委賴品妤也在文章底下留言表示，「性教育真的非常重要！」沒想到卻引發網友洗版砲轟。

▲賴品妤。（圖／記者林敬旻攝）

范雲在文章中提出4大重點，首先是私人感情關係如果涉及權勢性騷擾或性侵，的確可能會成為公共議題；第二，記者與新聞發言人之間的關係要如何界定，仍需要反思；第三，政府辦公室不該公器私用，這應該是公民共識；第四也是最重要的一點，她從這件事和近期民眾的討論中看到，真正應該努力推動的是性教育、性平教育與情感教育。

范雲強調，不論性別，在一段感情關係中能否坦白誠實、有自己的身體自主權、關係協商等能力，以及對在一起或離開的選擇權，才是需要大家好好討論的，但她不同意一個性騷擾受害者就要成為性騷擾糾察大隊長，負責到處舉發性騷擾行為，「我會持續關注性教育、性平教育與情感教育的推動，這部份是我重要的使命。至於個人感情關係中的是非，則非屬我評論的範圍。」

▲網友留言洗版。（圖／翻攝自Facebook／范雲）

文章PO出19分鐘後，民進黨立委賴品妤在留言區留下一句「性教育真的非常重要」，范雲也回覆，「真的，我們一起來努力」。沒想到賴品妤這短短9個字竟然引發網友洗版抨擊，紛紛留言酸諷，「總統府發言人是代表國家，委員們這麼草率？」、「努力維護丁允恭的性隱私跟檢討女生避孕知識嗎？」、「先教育一下丁先生吧」、「性教育是教我們要尊重別人的性自主權，未經他人同意會構成性騷擾或性侵害」。

就連賴品妤的臉書PO文也有網友跑來留言，「總統府發言人丁允恭醜聞怎麼看？」對此，賴品妤回應，她在9日直播曾評論此事，這件事不可打為私德問題，這涉及權力的濫用，是公領域的性平事件，權勢性侵、性騷擾應該被重視，社會缺乏性平觀念導致發生相關事件時，缺乏對受害者以及潛在受害者的保護，最後也有要求不應任用有相關行為的主管，因為會拖垮團隊中潛在被害對象的自我實現。

▼賴品妤的臉書PO文也有人提問。（圖／翻攝自Facebook／賴品妤）