網譏「跟曾議員在辦公室談性教育？」　賴品妤嗆：莫忘世上噁人多

▲曾玟學、賴品妤。（圖／ETtoday資料照、翻攝賴品妤IG）



記者蔡文鈴／台北報導

總統府前發言人丁允恭爆出桃色醜聞，藍營人士大力撻伐，但綠營人士卻噤聲，掀起網路議論。正在熱戀中的的民進黨立委賴品妤無辜遭波及，被網友酸言酸語，讓她氣的回嗆「莫忘世上噁人多」。

對於丁允恭的桃色醜聞，民進黨立委范雲10日在臉書PO出一篇843字的長文回應，「我認為在此事件以及這兩天大家的討論中，所顯現我們真正應該努力推動的是性教育、性平教育與情感教育。」賴品妤也在文章底下留言表示，「性教育真的非常重要！」

不過，卻有網友留言嘲諷賴品妤，「請問你會跟曾議員在辦公室談論性教育嗎？」讓她氣憤截圖回嗆，「做爛事的是男性政治人物，該有的批評我也沒少，被性騷擾的卻是女性政治人物，莫忘世上噁人多。」

許多網友也在貼文底下留言聲援賴品妤，「怎麼會有這種沒水準的人」、「性平教育跟言論自由一樣重要」、「性平教育真的不夠，這是非常失禮的發言」、「莫忘世上蠢人多啊！」

丁允恭在任高雄市新聞局長期間，對前女友劈腿、逼迫墮胎，甚至上班時間在局長室內關門發生性關係。事情爆發後，丁允恭已請辭總統府發言人，而監察院認為，事關公務員清廉形象，監察委員紀惠容、王美玉已申請自動調查。

▼ 賴品妤遭網友言語騷擾。（圖／翻攝賴品妤臉書）

