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邱顯智妻嗆賴品妤「露胸搏版面」　王婉諭不認同：極力溝通處理中

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▲▼曾玟學、賴品妤。（圖／ETtoday資料照、翻攝賴品妤IG）

▲曾玟學（左）與賴品妤（右）譜出新戀情。（圖／ETtoday資料照、翻攝賴品妤IG）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委賴品妤與退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學傳出戀情，時代力量立委邱顯智妻子黃琬婷卻在網路上批評，「不要整天都是露胸穿新衣的八卦新聞，人重自重…衣服來搏版面還沾沾自喜，這是在羞辱大家的智商」。對此，時代力量立委王婉諭10日受訪時表示不認同，而自己作為時代力量的立委會極力溝通，「已經在處理當中」。

針對賴品妤與曾玟學近日譜出新戀情，黃琬婷8日在臉書回應網友留言時評論，「我是認為要幫女人爭一口氣就好好認真問政，不要整天都是露胸穿新衣的八卦新聞，人重自重」。黃琬婷還說，衣著當然是個人自由，但是用衣服來搏版面還沾沾自喜，這是在羞辱大家的智商。

▲▼王婉諭、宋國鼎、曾玟學。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲時代力量立委王婉諭（中）與苗栗縣議員曾玟學（右）。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

王婉諭10日上午受訪時表示，自己的立場一直都相同，時代力量在公領域上的表現與作為絕對可受公評，對於這陣子有些人在非公領域上的情緒性言論，甚或開出與性別平等相關的玩笑，「這不是適合的做法」，自己作為時代力量的立委會極力溝通，並且對此表達不認同，目前也已經在處理當中。

王婉諭說，希望大家在專業領域還是要回歸到問政的表現，性平議題是她過去一直以來致力推動的議題，台灣還需要更努力，也呼籲時代力量所有黨公職在性平推動做出更多努力。

此外，前時代力量不分區立委候選人翟本喬8日上午也在臉書發文表示，「我就說曾玟學沒那麼淺薄，會為了被講幾句幹話而退黨。不過我只說對了一半，他的確不是因為被講幹話而退黨。跟講話無關」，事後卻引起網友群起砲轟，翟本喬緊急刪文後道歉，表示「祝福你們有個美好的未來」。

對此，王婉諭則表示，希望大家在發表言論時，盡可能地不要將自己的情緒變成言論上的攻擊，或是講出任何不利於性別平等的發言，翟本喬也已經撤文並公開道歉，時代力量會盡可能地與其溝通討論。

王婉諭也強調，時代力量對「品學戀」沒有意見，曾玟學退黨是個人的選擇，時代力量是基於尊重與祝福的立場來處理，在不違反道德倫理的私人戀情會給予尊重，也呼籲所有黨員對於自己的言行要理性，不宜發表過於激情或不適宜的言論。

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