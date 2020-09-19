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促轉會批國民黨「根本假公開」　完全尊重政大「絕非威權入校」

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▲▼促轉會18日下午至政大查封國民黨台灣省黨部文件。（圖／促轉會提供）

▲促轉會18日下午至政大查封國民黨台灣省黨部文件。（圖／促轉會提供，下同）

記者袁茵／台北報導

針對國民黨台灣省黨部文件，促轉會質疑國民黨有通報不實、隱匿檔案疑慮，18日下午帶隊赴政大查封相關資料，引發國民黨嚴厲譴責。對此，促轉會19日以4點回擊，國民黨與政大協議的閱覽規則，對檔案使用有所限制，「根本假公開」。

針對促轉會18日派員至政大封存國民黨台灣省黨部檔案，國民黨18日晚間表示，先前促轉會發文要求提供相關黨史資料，國民黨與受委託代管資料的政大均未曾拒絕，但促轉會卻逕自以粗暴查封方式為之，以轉型正義之名行濫權之實，再次扮演執政黨政治鬥爭在野黨的馬前卒，證實其自稱為「東廠」之名。

▲▼促轉會18日下午至政大查封國民黨台灣省黨部文件。（圖／促轉會提供）

對此，促轉會19日傍晚以4點回擊國民黨，第一，國民黨刻意淡化檔案內容，隱匿重要資訊，經初步檢視目錄，該批檔案絕非如國民黨所說僅是內部文書，也絕不只有3筆228事件資料，僅就調查所知，就有多筆涉及日產接收、轉帳撥用、各縣市黨產、民眾服務社補繳使用補償金、政黨與政府間人事相互調用紀錄等資料，更有其他228、叛亂案件檔案，自屬本會依促轉條例所規定應調查之標的。

促轉會提到，第二，「國民黨隱匿不報在先，假稱開放在後，本會依法調查」，促轉會早於107年即鎖定該批檔案，但國民黨歷次通報檔案中均未含此批檔案，今年7月經促轉會再度提示其通報相關檔案，國民黨仍表示「無其他政治檔案可通報」，後經調查得知，國民黨自行將該批檔案陸續移入政大，懷疑這是國民黨意圖將重要檔案隱匿入校園之舉，故依法展開調查。

促轉會指出，第三，「國民黨與政大協議的閱覽規則，對檔案使用多所限制，根本假公開。」此批檔案經政大校方進行數位化及建檔工作，然這迄今尚未公開提供一般讀者閱覽，國民黨黨史館也從未提供這批檔案給讀者閱覽，各種宣稱這批檔案早可供民眾審閱，不知基礎何在？

促轉會說，且依國民黨和政大的協議，對黨史檔案的類別、申請者身份、使用方式與准駁，都操之於國民黨與政大之手，試問這如何稱為公開？這又是對誰公開？相較促轉會完成政治檔案審定後，屬政治檔案者將移歸檔案管理局，於國家檔案資訊網公開全文影像，不分身份的民眾都可使用，才是真正向全民開放。

促轉會強調，第四，「本會依法審慎行使職權，顧及比例原則。」先前曾拜會政大溝通協調希望暫時封存以保全檔案，在校方疑慮尚未解決的情況下，完全尊重校方而未進行封存，並改採對校園干擾較小之方式，兩度命其與國民黨提出檔案，但校方與國民黨並未加以配合。18日應政大提出與本會協調要求，而召開協調會，促轉會於會議上與校方代表再次說明檔案保全必要，但政大代表無法擔保檔案保全，因此願意配合促轉會依促轉條例第15條進行封存。

最後，促轉會表示，多次與政大協商，完全尊重校方，絕非威權入校，也藉此機會特別感謝政大於封存現場的多方協助，使封存作業順利完成。在此呼籲政大，在檔案保全的前提下，提供目前已完成數位檔案予促轉會進行政治檔案審定工作，共同攜手為全民留下珍貴的歷史見證。

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