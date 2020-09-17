國民黨「接機」抗議美豬　江啟臣：蔡政府應讓美方了解國人聲音

▲國民黨立委輪流排班守議場大門 搶提案權。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院18日開議，為了抗議政府開放瘦肉精美豬進口，國民黨團不僅17日中午起於議場輪流排班，欲隔天搶先提案外，黨內立委陳玉珍、葉毓蘭等人選在美國務次卿柯拉克（Keith Krach）來台時機，於下午4時到松山機場「接機抗議」。對此，江啟臣表示，蔡政府應讓美國充分了解我國人民的聲音，當人民想的事情與政府做的有落差，人民的力量就會甦醒，逃避監督必遭反撲。

「蔡政府應該讓美國充分了解人民的聲音！」江啟臣表示，美國是我國國際上重要的夥伴，竭誠地歡迎柯拉克來台，也希望美方能夠在訪台過程中，聽見民眾的聲音。

江啟臣指出，近日蔡英文政府開放瘦肉精豬進口台灣，開放前不僅沒有與社會溝通、接受國會監督，也在程序上引起了極大爭議；在民調上，有7成的民眾反對開放瘦肉精豬肉來台，蔡英文政府應該忠於人民，忠於國家，明確的反應出國人的意見。

江啟臣認為，不久前美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）訪台，民眾希望政府談及疫苗的問題，蔡政府卻是宣布開放瘦肉精豬肉；這一次政府傳出是BTA或經濟商業對話，結果卻宣布軍售，蔡政府做的，與人民想的，總是有極大的落差。

江啟臣強調，他必須提醒總統蔡英文，中華民國是民主的國家，當人民想的，與政府做的有落差，人民的力量就會甦醒，逃避監督，必遭反撲。

▼江啟臣17日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

其他人也看了這些...

►美次卿柯拉克1720降落松機 3天台灣行弔唁李登輝

►41年來最高層級！外交部證實美次卿柯拉克訪台

►蔡英文18日在總統官邸宴請美國務院次卿柯拉克



更多熱門新聞...

►台美經濟對話破局...綠怪藍反美豬 國民黨笑：大內宣變大甩鍋？

►美國次卿訪台異常低調 背後角力成關鍵因素

►美次卿訪台「異常低調」2大因素：藍營反美豬、美內部角力

►振興一下我們的美麗