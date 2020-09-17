　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨「接機」抗議美豬　江啟臣：蔡政府應讓美方了解國人聲音

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨立委輪流排班守議場大門 搶提案權。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委輪流排班守議場大門 搶提案權。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院18日開議，為了抗議政府開放瘦肉精美豬進口，國民黨團不僅17日中午起於議場輪流排班，欲隔天搶先提案外，黨內立委陳玉珍、葉毓蘭等人選在美國務次卿柯拉克（Keith Krach）來台時機，於下午4時到松山機場「接機抗議」。對此，江啟臣表示，蔡政府應讓美國充分了解我國人民的聲音，當人民想的事情與政府做的有落差，人民的力量就會甦醒，逃避監督必遭反撲。

「蔡政府應該讓美國充分了解人民的聲音！」江啟臣表示，美國是我國國際上重要的夥伴，竭誠地歡迎柯拉克來台，也希望美方能夠在訪台過程中，聽見民眾的聲音。

江啟臣指出，近日蔡英文政府開放瘦肉精豬進口台灣，開放前不僅沒有與社會溝通、接受國會監督，也在程序上引起了極大爭議；在民調上，有7成的民眾反對開放瘦肉精豬肉來台，蔡英文政府應該忠於人民，忠於國家，明確的反應出國人的意見。

江啟臣認為，不久前美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）訪台，民眾希望政府談及疫苗的問題，蔡政府卻是宣布開放瘦肉精豬肉；這一次政府傳出是BTA或經濟商業對話，結果卻宣布軍售，蔡政府做的，與人民想的，總是有極大的落差。

江啟臣強調，他必須提醒總統蔡英文，中華民國是民主的國家，當人民想的，與政府做的有落差，人民的力量就會甦醒，逃避監督，必遭反撲。

▼江啟臣17日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▼江啟臣17日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

其他人也看了這些...

美次卿柯拉克1720降落松機　3天台灣行弔唁李登輝
41年來最高層級！外交部證實美次卿柯拉克訪台
蔡英文18日在總統官邸宴請美國務院次卿柯拉克

更多熱門新聞...

台美經濟對話破局...綠怪藍反美豬　國民黨笑：大內宣變大甩鍋？
美國次卿訪台異常低調　背後角力成關鍵因素
美次卿訪台「異常低調」2大因素：藍營反美豬、美內部角力

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／終結14槓！威力彩6.1億頭獎「1注獨得」獎落這市
快訊／美股開盤大跌300點！科技股轉紅走低
快訊／海巡署長陳國恩突請辭獲准！　新任首長呼之欲出
小鬼IG黑狗洩「最後行蹤」！6點還跟經紀人吃飯說笑…當晚就走
KID、坤達強忍上工「崩潰了」　喪友後…將首現身《木曜4》直
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

成功嶺9名新兵染水痘遭爆沒量體溫害的？　十軍團澄清：非屬實

快訊／海巡署長陳國恩突請辭獲准！　新任首長呼之欲出

國民黨「接機」抗議美豬　江啟臣：蔡政府應讓美方了解國人聲音

民進黨：修憲議題國民黨從頭到尾都在打假球　「真正的風向黨」

美次卿柯拉克4團員曝光　前國防助理部長薛瑞福這次也來了

國民黨徹夜排班守議場　鄭運鵬：勿以美豬牛卡紓困預算

美次卿柯拉克抵台　座車穿越機場跑道火速下榻萬豪酒店

快訊／蔡英文歡迎柯拉克率團訪台：期盼台美關係更加緊密牢固

協商破局！國民黨批黨產會「推翻前次協議內容」：要戰絕對奉陪到底

快訊／美次卿車隊「穿越飛機跑道」　避開藍營門口聚眾抗議美豬

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

成功嶺9名新兵染水痘遭爆沒量體溫害的？　十軍團澄清：非屬實

快訊／海巡署長陳國恩突請辭獲准！　新任首長呼之欲出

國民黨「接機」抗議美豬　江啟臣：蔡政府應讓美方了解國人聲音

民進黨：修憲議題國民黨從頭到尾都在打假球　「真正的風向黨」

美次卿柯拉克4團員曝光　前國防助理部長薛瑞福這次也來了

國民黨徹夜排班守議場　鄭運鵬：勿以美豬牛卡紓困預算

美次卿柯拉克抵台　座車穿越機場跑道火速下榻萬豪酒店

快訊／蔡英文歡迎柯拉克率團訪台：期盼台美關係更加緊密牢固

協商破局！國民黨批黨產會「推翻前次協議內容」：要戰絕對奉陪到底

快訊／美次卿車隊「穿越飛機跑道」　避開藍營門口聚眾抗議美豬

成功嶺9名新兵染水痘遭爆沒量體溫害的？　十軍團澄清：非屬實

小鬼好人緣遍及海內外！　新馬歌手齊哀悼：溫暖永遠留在我們心裡

快訊／終結14槓！威力彩6.1億頭獎「1注獨得」獎落這市

才剛收編窗台浪橘！　他隔天見「同款貓」討罐罐傻眼：又來？

關曉彤穿超短洋裝辣舞…網批：鹿晗知道嗎！　爸爸澄清曝真相

國民神車不是「某牌」的權利：Nissan Sentra這次戰力很頂尖

快訊／美股全線大跌！道瓊大砍350點　特斯拉重挫5％

引進14款餅乾　台灣Mrs. Fields還有放入「完整餅乾」的冰沙

快訊／美股開盤大跌300點！科技股轉紅走低

吃飯店Buffet別搶第一批！　員工爆「黑暗秘辛」：15分鐘後再去拿

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

政治熱門新聞

網友騷擾峮峮　海巡署：非現役人員

柯文哲表態參選2024總統：我不是想　「我是直接準備」

41年來最高層級！外交部證實美次卿柯拉克訪台

黃智賢奔海峽論壇　人到上海突取消

快訊／海巡署長陳國恩突請辭獲准！

歷史時刻！美次卿柯拉克專機17：20抵台　41年來最高層級官員

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

「金山小編案」判定出爐！審議小組開3次會認定陳嘉緯因公死亡

美國次卿柯拉克訪台異常低調　背後角力成關鍵因素

快訊／國民黨又來守議場　搶明早7點提案要蔡英文到立法院

小鬼猝逝享年36歲　余天悲慟發文

空軍深夜公布：2共軍運8擾台軌跡圖

太極門拉「SOS」白布條求助美國務次卿

共軍擾台　王婉諭：國民黨不敢吭聲

更多熱門

相關新聞

民進黨：修憲議題國民黨從頭到尾都在打假球

民進黨：修憲議題國民黨從頭到尾都在打假球

國民黨智庫17日公布針對「18歲投票權」與「廢考監」民調，指出前者反對者達56.6％，後者同意者低於50％，因此擔憂民進黨將會藉由修憲，來轉執政不力、美豬議題以及總預算種種缺失的焦點。對此，民進黨發言人顏若芳晚間反擊國民黨才是吹牛不打草稿，轉彎不怕超速的「風向黨」。

前美國防助理部長薛瑞福這次也來了

前美國防助理部長薛瑞福這次也來了

台南市議員爆料「假三倍券案」　警抗告被打臉

台南市議員爆料「假三倍券案」　警抗告被打臉

快訊／蔡英文歡迎柯拉克率團訪台：期盼台美關係更加緊密牢固

快訊／蔡英文歡迎柯拉克率團訪台：期盼台美關係更加緊密牢固

美次卿訪台　下榻酒店接待規格曝光

美次卿訪台　下榻酒店接待規格曝光

關鍵字：

江啟臣美豬柯拉克國民黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

小鬼猝逝隔天…歐漢聲家陽台「飛來黑蛾」！

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

小鬼黃鴻升「靈堂開放」時間確定！　僅3天供親友追悼

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面