籲對岸節制！國防部1分29秒影片秀肌肉：挑釁、威脅動搖不了國軍

記者蘇晏男／台北報導

面對共軍近日不斷侵擾我國防空識別區，以及中國國防部18日宣布共軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，臉書「國防部發言人」晚間發布1分29秒的「守護和平、衛國前鋒」影片，強調國軍捍衛國土主權，做衛民前鋒，任何挑釁與威脅，動搖不了其防衛固守的意志與能力。

▲國防部拍影片展現國軍作戰能力。（圖／翻攝國防部「守護和平、衛國前鋒」影片，下同）

從影面畫面可看到，國軍不僅展現陸海空的作戰能力，還寫道，「面對國家安全一再受到威脅，不分晝夜、堅守崗位，國軍各級部隊全程嚴密監控應處，挑釁與威脅，動搖不了我們防衛固守的意志與能力」。

國防部表示，對岸應有所節制，不要升高兩岸的衝突，這些軍事恫嚇的行為，已經引起台灣人民的反感，也離台灣人民的民意愈來愈遠，呼籲對岸珍惜和平，兩岸共同維護台海與區域的和平與穩定。

另外，國防部也強調，「團結就是力量」，也希望國人給予國軍最大的支持。

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