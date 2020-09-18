國民黨智庫民調：7成民眾反對瘦肉精美豬、6成不認同換到國際地位

▲總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文宣布2021年1月起開放含瘦肉精「萊克多巴胺」（Ractopamine，又簡稱萊劑）美豬進口，並強調此舉是解除台美障礙關鍵一步。國民黨智庫18日公布民調，有69.3%民眾反對瘦肉精美豬，也有63.6%民眾不認同衛福部長陳時中說「開放美豬可換到台灣的國際地位」。

根據民調，「請問您贊不贊成開放含有瘦肉精的美國豬肉進口」，23%贊成、69.3%反對。至於「如果未來含有瘦肉精的豬肉開放進口，請問您擔不擔心會引起食品安全的危機」，72.2%擔心、25.4%不擔心。

國民黨進一步調查，「政府保證說，進口美國豬肉絕對不會壓縮到台灣本土豬肉的銷售」，27%相信、67.6%不相信。「為了促成美國與台灣簽訂貿易協定，台灣必須要先開放含瘦肉精的美國豬肉進口」，28.9%認同、65.3%不認同。

衛福部長陳時中稱「開放美豬可換到台灣的國際地位」，29.9%認同、63.6%不認同。「請問您贊不贊成用全民公投的力量，來阻止含有瘦肉精的美國豬肉進口？」60.3%贊成、32.1%不贊成。

本次民調由全國公信力民意調查（股）公司採用政治大學選舉研究中心所設計之隨機撥號抽樣，執行日期為109年9月15日至17日，加權後的成功樣本為1,094個，以單純隨機抽樣方式(SRS)估計抽樣誤差，在百分之九十五的信心水準下，其最大誤差應不超過±2.96個百分點。