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共軍台海實戰演練　府：無益中國國際形象「應該自我克制」

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▲總府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

▲總府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對中國國防部18日宣布解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，總統府發言人張惇涵下午指出，國安單位與國軍單位都有完整掌握，可以確保國家安全，請國人放心。

張惇涵表示，中國近來在台海及區域周邊各種軍事挑釁的行為，無益於中國的國際形象，呼籲中國方面應該自我克制，且，中國作為區域的一員，有責任為區域的和平穩定努力，而不是成為區域單方面的挑釁者。

另外，根據《央視》18日報導，國新辦今發表《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書，國防部新聞發言人任國強大校於記者會上表示，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

任國強強調，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。近期，美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端。無論是以台製華，還是挾洋自重，這都是癡心妄想，注定是死路一條，玩火者必自焚」。

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