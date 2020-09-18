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央行曾借款國民黨1.6億　監委賴振昌申請自動調查

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▲▼央行,中央銀行,升息,降息,貨幣政策,利率,經濟,景氣,消費者物價指數,CPI,通膨,國庫局。（圖／記者李毓康攝）

▲中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員賴振昌18日表示，中央銀行於民國50年間，陸續貸放5筆借款予中國國民黨，適法性容有疑慮，他已向監察院申請自動調查。

賴振昌表示，中央銀行於民國50年間，陸續貸放5筆借款予中國國民黨，金額合計新臺幣1億6465萬元，其中1筆以外幣作為擔保，其餘4筆則為信用放款，借款期間最長達16年之久。

賴振昌說，為瞭解中央銀行辦理系爭5筆借款，是否合於行為時法令規定，他已向監察院申請自動調查。

賴振昌指出，民國93年間，數名立法委員就「依中國國民黨中央委員會財務委員會59年間等相關資料，當時之中國國民黨涉有指示當年之從政同志，以各部會之公款彌補該黨財務差絀等情1案」，向監察院陳情。

賴振昌表示，監察院於同年調查竣事，其中「調查意見一」指稱中央銀行於民國60年之前貸放予中國國民黨的5筆借款，尚非當時之中央銀行法所不許，且已全數清償。依照行為時的中央銀行法規定，中國國民黨得為中央銀行之放款對象，堪可認定。

不過，賴振昌說，依據行為時中央銀行法規定，中央銀行的業務，得辦理以生金銀及國民政府發行或保證之公債庫券為抵押之放款，且有放款期限不得超過6個月、不得為信用放款或透支等限制。

賴振昌強調，中央銀行辦理系爭5筆借款，其放款期間、抵押品及放款種類，是否適法？相關人員有無違法失職？確實有深入調查之必要。

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