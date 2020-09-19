快訊／共軍今再派19架軍機擾台　空軍升空驅離「防空飛彈追監」

▲共軍運8反潛機。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／新北報導

國防部19日中午揭露，共軍上午再度進入我西南空域活動，共計出動殲16、殲10、殲11、轟6、運8等多達19架軍機，我國空軍隨即派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時配合廣播驅離與防空飛彈追監。

根據國防部的即時軍事動態揭露的訊息，共軍19日上午再度大規模侵擾我西南海域，包括殲16戰機12架、殲10戰機2架、殲11戰機2架、轟6戰機2架、運8反潛機1架，共計出動多達19架軍機擾台。

對此，我國空軍隨即派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時配合廣播驅離與防空飛彈追監。

國防部表示，中共解放軍連續2日踰越海峽中線，侵犯我主權的挑釁行為，已嚴重破壞台海及區域和平與穩定的現狀，國防部表達嚴正譴責。

國防部呼籲，大陸當局應該自制，懸崖勒馬，不要成為麻煩製造者，應共維台海與印太區域的和平與安全。

▼國防部19日揭露，共軍上午派多達19架軍機擾台。（圖／國防部提供）



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