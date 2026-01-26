日本一蘭拉麵「都是觀光客在吃？」　旅日達人曝真相：那早就倒光

▲一蘭拉麵台。（圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

旅日達人林氏璧指出，常有人對一蘭拉麵持批評態度，例如「都是觀光客在吃的」、「日本有那麼多好吃的拉麵，為何還要吃一蘭」等言論；不過他認為，如果真的只有觀光客在吃，那在疫情時就應該倒光了，雖然吃過許多拉麵，但偶爾還是會懷念一蘭的味道，「吃個拉麵而已，不需要吃出優越感。」

疫情三年撐下來 一蘭證明人氣不只靠觀光客



旅日達人林氏璧在臉書發文，看到有網友發文「去日本吃一蘭拉麵的台灣人，跟來台灣去吃連鎖牛肉麵的日本人，是不是同個概念？」他不禁感嘆，「孩子，如果一蘭拉麵都只有觀光客在吃，那他在疫情那三年應該會倒光呀。」

他指出，如果真的如大家所說，一蘭拉麵都是觀光客在吃，應該在新冠疫情那三年觀光業低迷時就倒光了，「喜歡吃就去吃，不用在乎別人的眼光， 吃個拉麵而已，不需要吃出優越感。就這樣。」

旅日達人也坦言，自己已在日本吃過無數碗拉麵，但偶爾仍會想起，當年在澀谷寒冷的夜裡，在地下室第一次吃到一蘭拉麵的感動，「偶爾就會去複習一下」。不過他也笑說，前提是沒有人排隊，「上次我住澀谷，常經過西班牙坂的一蘭，午間晚上吃飯時間大排長龍，我就快步走過。而清晨逛完唐吉訶德7AM經過沒人排隊，我就忍不住走進去吃一蘭當早餐啦。」

貼文一出，許多網友有感，「一蘭真的很好吃，不知為何半夜就會想吃，不知道吃什麼也會想吃，是個令人安心的存在」、「想去吃啊，不過最近幾次在大阪跟京都都遇到排隊，且很多人，只好放棄」、「當你晚上12點回到飯店，想吃一碗熱熱的東西的時候，就知道一蘭有多重要了」、「光價格是日幣就很值得吃，重點到處都有」、「在東京很常住上野，已經習慣凌晨三點去公園口吃一蘭。」