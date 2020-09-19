美日台政要齊聚共機再現蹤　空軍廣播驅離嗆「一切後果自負」

▲國防部19日揭露，共軍上午派多達19架軍機擾台的示意圖。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／新北報導

故總統李登輝追思告別禮拜19日上午於真理大學舉行，包括總統蔡英文、美國國務次卿柯拉克、前日本首相森喜朗等國內外政要皆會出席，沒想到共軍19日上午再度派出偵察機現蹤我西南防空識別區外進行偵搜，傳出我國空軍除了升空以廣播驅離，更一改過去的廣播內容，以「一切後果自負」的強勢口氣，要求對方立即迴轉脫離。

故總統李登輝追思告別禮拜19日上午於新北市淡水區真理大學舉行，包括總統蔡英文、美國國務次卿柯拉克、前日本首相森喜朗等國內外政要皆與會出席，也讓現場也出現了「美日台」同框的歷史畫面。

▲美國次卿柯拉克、日本前首相森喜朗一同出席李登輝追思會，兩人比鄰而坐。（圖／直播畫面）



於此同時，共軍19日上午再度派出偵察機現蹤我國外海，疑似於我防空識別區的西南角外進行偵搜，傳出我國空軍除了升空以廣播驅離，更一改過去的廣播內容，以「一切後果自負」的強勢口氣，要求對方立即迴轉脫離。

據了解，該架中共偵察機在飛經我防空識別區西南角後，即轉向巴士海峽方向飛行，並一度轉往高雄外海，全程並未進入我防空識別區內。

對此，國防部僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。

事實上，空軍司令部日前才揭露，共軍於18日上午出動多達18架軍機，包括轟6、殲16、殲11、殲10，我國空軍緊急升空應對，並以多次廣播驅離，同時也以防空飛彈追監。

▲國防部日前揭露，共軍派出多達18架軍機擾台。（圖／國防部提供）



根據國防部的即時軍事動態揭露的訊息，共軍18日上午的大規模侵擾，轟6有2架、殲16有8架、殲11有4架、殲10則有4架，共計出動多達18架軍機擾台。我國空軍則緊急派空中巡邏，以及起飛戰機升空應對，同時也以數次的廣播驅離，甚至採防空飛彈追監行動。

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