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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

海峽論壇汪洋「不到場」或改為視訊致詞　劉結一代表會見台灣嘉賓

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▲▼ 2019海峽論壇,汪洋。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲大陸全國政協主席汪洋於第11屆海峽論壇開幕式致詞。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳、魏有德／廈門報導

第12屆海峽論壇明（20)日舉行開幕式，由於論壇前爆出的國民黨不組團參加及台灣政府祭出法規限制，導致本屆論壇在開幕前便已話題不斷，甚至傳出大陸全國政協主席汪洋可能不參加。根據《ETtoday新聞雲》記者今（19）日取得的開幕式座位表及會見圖，可以看出今年坐主位的為國台辦主任劉結一，汪洋或將改為視訊致詞，確定不會到場。

海峽論壇舉辦至今共有12屆，歷年都是由大陸全國政協主席作為中央最高層級與會，1至4屆由賈慶林出席開幕式，5至9屆是俞正聲，10、11兩屆則是汪洋出席並會見台灣代表團，因此，今年汪洋的缺席將會是海峽論壇舉辦至今首位政協主席未到現場親自參加海論。

▲▼大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者任以芳攝）

根據《ETtoday新聞雲》獲得的資訊，本屆海峽論壇開幕式，坐在會場中央主位的是國台辦主任劉結一及福建省委書記于偉國，汪洋或將於開幕式中以視訊致詞的方式登場。外界分析，全國政協主席打破慣例不親自參加論壇的主因或與大陸中央為回應國民黨首度不組團參加海論及現階段兩岸政治氛圍有關。

▲第18屆海峽青年論壇，疫情期間留在武漢的台青薛穎穜上台分享個人故事。（圖／記者任以芳攝）

▲疫情期間留在武漢的台青薛穎穜於第18屆海峽青年論壇分享個人故事。（圖／記者任以芳攝）

即便如此，海峽論壇開幕式前的重頭戲，第十八屆海峽青年論壇今（19）日仍在廈門盛大舉行。本屆青年論壇以台青在大陸工作生活的挑戰、機遇及融合為三大主題，透過現場及網路的分會場分享他們的故事。

三大主題分別由疫情期間留在武漢的台青薛穎穜、廣州的台灣青年之家「家長」鄭明嘉及廈門的網紅經濟創業家朱慧寧詮釋。受疫情影響及新科技的運用，本屆青年論壇更加重視網路傳播的效益，期盼透過不同平台及網紅直播，擴大影響力。

▲台灣名嘴邱毅在第18屆海峽青年論壇上透過視訊與現場青年交流。（圖／記者任以芳攝）

▲邱毅在第18屆海峽青年論壇上透過視訊與現場青年交流。（圖／記者任以芳攝）

此外，大陸全國政協港澳台僑委員會委員霍啓剛及台灣兩岸政治評論家邱毅等人，也透過影片向現場與會青年分享經驗並對台灣青年在大陸生活碰到的機遇及挑戰作出評點。

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