縱橫法律界、領導慈善企業！　比爾蓋茲父親病逝享耆壽94歲

▲比爾蓋茲（右）與父親威廉蓋茲（左） 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者周世惠舊金山16日專電

微軟公司共同創辦人比爾蓋茲父親威廉蓋茲（William Gates Sr.）於14日因阿茲海默症過世，享耆壽94歲，他生前是知名律師，也是社會慈善事業的領導者。

《西雅圖時報》（The Seattle Times）網站今天更新報導，比爾蓋茲（Bill Gates）父親威廉蓋茲是西雅圖當地知名律師事務所的合夥創辦人，父以子為貴，微軟公司為科技界帶來革命性的成功，讓「比爾蓋茲」這個響叮噹的名字為世人所熟知。

威廉（William）在英文的暱稱為比爾（Bill）。

當1998年老蓋茲從律師工作退休後，時年約7旬的他於1994年成立威廉蓋茲基金會（William H. Gates Foundation），這個基金會於2000年變成由他兒子與媳婦繼續執行的比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）；這是世界上最大的私人基金會，並在全球許多重大挑戰扮演領導角色，包括減少嬰兒致死率、消滅小兒麻痺症、尋求愛滋病疫苗等。

比爾蓋茲在15日發出的聲明中表示，「父親的一生漫長而有意義。我從未停止向他學習智慧、仁慈和謙卑。梅琳達和我要特別歸功於他，因為他對社區服務和世界的承諾協助激發了我們自己的慈善事業。」比爾蓋茲說，他的父親才是「真的比爾蓋茲」，是他想努力成為的人。

老蓋茲被人所記得的事情還有：他高大的身材、溫和的個性；樂觀和幽默，對世界出自內心的好奇，他對所遇無論來自何方的每個人深切、本能的尊重。

他的中心思想是「沒有人能獨自成功，一個人過得舒適與否和擁有的機會幾乎和他所處的社會息息相關」。老蓋茨熱心支持社會多元化，並為有色人種的學生提供法學院獎學金，且為經濟力弱勢者籌組法律服務基金。

老蓋茲出生於1925年，父母經營家具店，高中畢業後加入美國陸軍參與第二次世界大戰，戰後在華盛頓大學取得律師學位，並在大學遇到了他日後的妻子，妻子於1994年離世。他們育有三名子女，比爾蓋茲排行老二。

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