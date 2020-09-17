女童遭比特犬「撕啃掀頭皮」…鮮血染紅白上衣　手掌也被咬穿

記者張方瑀／編譯

美國一名女童2年前在家門外玩耍時，準備拜訪他家的友人牽著一條比特犬經過，沒想到這隻比特見到女童就立刻掙脫牽繩，衝向女童狠咬。女童母親聽到尖叫衝出家門，只見女兒的頭皮已經被掀開，全身鮮血染紅了白色上衣，當下她完全傻住不知該如何拯救女兒。

根據《鏡報》報導，現年10歲的柯爾曼（Savannah Coleman）與家人一起住在俄亥俄州邁阿密斯堡（Miamisburg），2年前她獨自一人在家門外玩耍，這時準備到訪的友人牽著一隻新養的比特犬（pitbull）到門口時，突然掙脫牽繩往柯爾曼衝去，對著她的頭就是一陣撕咬。

柯爾曼的媽媽杜蒙（Tierney Dumont）聽到尖叫聲跑出來，眼前的景象讓她完全嚇傻，「當我站在那裡，看到我的孩子渾身是血，我完全嚇呆了。」她說，那天柯爾曼全身鮮血染紅了白色上衣，而且血滴在她的運動鞋上，「那是我們前一個月才買給她的生日禮物。」

柯爾曼頭部有9處傷口，其中一個傷口有22公分長，頭皮幾乎被掀起來，另外右耳有3個傷口、右手手掌甚至被咬穿，還有2個傷口。最後柯爾曼在醫院動了5個小時的手術才保住一命，但頭部神經仍有受損，常劇烈疼痛，每6個星期都必須回診進行「神經阻斷」注射。

杜蒙表示，現在柯爾曼完全不敢在戶外玩耍，也要花很多時間復健，這些年來她也一直在推動將狗無故攻擊的行為訂成五級重罪，最高可判處12個月監禁和2500美元（約台幣7.3萬元）的罰款。目前攻擊柯爾曼的狗已經安樂死，主人則僅被罰款120美元（約台幣3500元）。

►違法進口飼養比特犬最高罰25萬！遛「6類危險犬」沒戴透氣口罩罰金出爐

►女嬰曬太陽…寵物犬「以為是食物」啃咬！她右手被咬斷甩飛滿身血

►好心男收養流浪比特犬回家 溫馴狗突然變性...目睹84歲母被咬脖慘死

►網友激推「地表最強」護唇膏