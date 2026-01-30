別人看診都很久「輪自己就超快」？醫反讚這類人3優點：要慶幸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

ICU醫師陳志金在臉書發文，整理出「門診十不」，把許多門診現場常見、卻讓醫護人員相當困擾的行為一次說清楚，包括不要敲門、探頭看診間、隱瞞病史、輕信網路說法等等，話題引發共鳴，「玩手遊我真的匪夷所思」、「真的有人對自己身體不熟～曾在診間遇到過。」

陳志金在粉專分享「門診十不」，第一點就是「不要敲門」，不論是過號想加號、出去後才想到忘了說什麼，一律請等護理師開門再說，「你的時間是時間，別人的時間就不是嗎？」他也提醒，可以上網或用App查，不要打斷別人看診。第二點則是「不要探頭進來看」，「裡面坐著的，跟你一樣是地球人，沒有三頭六臂」。

病患「手機」讓醫護超困擾？「應該要先託管才能看診」

再來是第三點「不要使用手機，請關靜音」。陳志金對於這點列出三條NG情形，一是對方進到診間還在講電話，「『對啦！我現在正在看門診，不能再講了！等超久的…停車位也很難找…』他又講了一分鐘才掛斷，而且還開擴音！『不講了啦！醫生臉色很難看！』」再來是「手機響半天」，即使不接也會造成醫護困擾。最後是「不要再打手遊」，「年輕人低著頭走進來，眼睛和手一刻也沒離開過手機」，連講話時都要偷瞄手機，讓他不禁直呼，「下次應該要先託管手機，才能進來看診！」

第四點則是「不要對詢問不耐煩」，「那是為了你的安全、為你好！聽錯名字進來的、同名同姓的，經常有！」第五點「不要偷偷錄音錄影」，若是真的有需要，可以告知、詢問醫護，「讓醫師把心思花在替你解決問題上，而不是花在提防你。」

一問三不知？陳志金曝2重點「不要來『考』醫師」

第六點則是關於問診內容，「不要對自己的身體這麼陌生」，症狀想半天，讓醫師也難以判斷，建議事先整理症狀、發生經過，甚至寫在紙上。第七點也同樣重要，「不要隱瞞之前的就醫或報告」，「不要來『考』醫師：『醫生，你說的跟上一個醫生一樣耶！』」

第八點則是「不要用你在網路看到的、聽朋友/親戚/鄰居說的，來和醫師『爭辯』」；第九點「不要叫醫生「順便」幫你開和他專科不相關的藥和檢查」，陳志金吐槽，「買薑還『順便』討幾根葱的事，菜市場都不一定可以了。」

別人都看很久「到自己就看很快」！陳志金反讚這類病患3優點

最後一點是「不要覺得『怎麼別人怎麼看這麼久，輪到我的時候，怎麼看這麼快？』」，陳志金認為，那是「時間相對論」，「就像自己逛街血拼和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也是不同的。」他反而覺得，看得快可能代表表達能力、理解力好、病情不嚴重，「應該要慶幸，不要覺得自己看的時間短就是吃虧啦！」