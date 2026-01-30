　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別人看診都很久「輪自己就超快」？醫反讚這類人3優點：要慶幸

▲感冒,看診,流感,病毒,確診。（圖／記者游瓊華攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

ICU醫師陳志金在臉書發文，整理出「門診十不」，把許多門診現場常見、卻讓醫護人員相當困擾的行為一次說清楚，包括不要敲門、探頭看診間、隱瞞病史、輕信網路說法等等，話題引發共鳴，「玩手遊我真的匪夷所思」、「真的有人對自己身體不熟～曾在診間遇到過。」

陳志金在粉專分享「門診十不」，第一點就是「不要敲門」，不論是過號想加號、出去後才想到忘了說什麼，一律請等護理師開門再說，「你的時間是時間，別人的時間就不是嗎？」他也提醒，可以上網或用App查，不要打斷別人看診。第二點則是「不要探頭進來看」，「裡面坐著的，跟你一樣是地球人，沒有三頭六臂」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

病患「手機」讓醫護超困擾？「應該要先託管才能看診」

再來是第三點「不要使用手機，請關靜音」。陳志金對於這點列出三條NG情形，一是對方進到診間還在講電話，「『對啦！我現在正在看門診，不能再講了！等超久的…停車位也很難找…』他又講了一分鐘才掛斷，而且還開擴音！『不講了啦！醫生臉色很難看！』」再來是「手機響半天」，即使不接也會造成醫護困擾。最後是「不要再打手遊」，「年輕人低著頭走進來，眼睛和手一刻也沒離開過手機」，連講話時都要偷瞄手機，讓他不禁直呼，「下次應該要先託管手機，才能進來看診！」

第四點則是「不要對詢問不耐煩」，「那是為了你的安全、為你好！聽錯名字進來的、同名同姓的，經常有！」第五點「不要偷偷錄音錄影」，若是真的有需要，可以告知、詢問醫護，「讓醫師把心思花在替你解決問題上，而不是花在提防你。」

一問三不知？陳志金曝2重點「不要來『考』醫師」

第六點則是關於問診內容，「不要對自己的身體這麼陌生」，症狀想半天，讓醫師也難以判斷，建議事先整理症狀、發生經過，甚至寫在紙上。第七點也同樣重要，「不要隱瞞之前的就醫或報告」，「不要來『考』醫師：『醫生，你說的跟上一個醫生一樣耶！』」

第八點則是「不要用你在網路看到的、聽朋友/親戚/鄰居說的，來和醫師『爭辯』」；第九點「不要叫醫生「順便」幫你開和他專科不相關的藥和檢查」，陳志金吐槽，「買薑還『順便』討幾根葱的事，菜市場都不一定可以了。」

別人都看很久「到自己就看很快」！陳志金反讚這類病患3優點

最後一點是「不要覺得『怎麼別人怎麼看這麼久，輪到我的時候，怎麼看這麼快？』」，陳志金認為，那是「時間相對論」，「就像自己逛街血拼和等別人逛街一樣，立場不同，對時間的感受也是不同的。」他反而覺得，看得快可能代表表達能力、理解力好、病情不嚴重，「應該要慶幸，不要覺得自己看的時間短就是吃虧啦！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中祟德路嚴重大火！全力灌救中
黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍
學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常
同事圍毆！台中35歲男見警不說話　5天後死亡
霍諾德攀101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全
打火機燒肛門、剪刀刺四肢　25歲員工遭虐死！老闆判12年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北平地跌破0度？美預測強寒流「冰封台灣」 專家打臉了

政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

叫車平台「丟包旅客無法可罰」　工會揭漏洞：未納運輸業管理

「蛋餅+紅茶65元」買1年！他見套餐價轟不老實　網吵翻：要看清楚

需要錢！不敗教主賣光700張中鋼　賺111.8萬「捐花蓮人買車」

學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常

別人看診都很久「輪自己就超快」？醫反讚這類人3優點：要慶幸

學霸男遭輾斃！政大師長憶優秀過往「幫忙很多仍謙虛」：人才典範

豐康牧場禽流感蛋流市面　5萬雞蛋賣光！苗栗業者接受退貨

學霸男被丟包！律師列4疑點　「司機1行為」可望排除殺人罪故意

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

台北平地跌破0度？美預測強寒流「冰封台灣」 專家打臉了

政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

叫車平台「丟包旅客無法可罰」　工會揭漏洞：未納運輸業管理

「蛋餅+紅茶65元」買1年！他見套餐價轟不老實　網吵翻：要看清楚

需要錢！不敗教主賣光700張中鋼　賺111.8萬「捐花蓮人買車」

學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常

別人看診都很久「輪自己就超快」？醫反讚這類人3優點：要慶幸

學霸男遭輾斃！政大師長憶優秀過往「幫忙很多仍謙虛」：人才典範

豐康牧場禽流感蛋流市面　5萬雞蛋賣光！苗栗業者接受退貨

學霸男被丟包！律師列4疑點　「司機1行為」可望排除殺人罪故意

台北平地跌破0度？美預測強寒流「冰封台灣」 專家打臉了

營養師點名「茶葉蛋含糖高」被醫師打臉　悄刪文遭炎上

政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

過年染燙髮3大NG習慣！高溫清潔、隨便吹整都不行

快訊／台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

吳念真舞台劇秒殺給靈感！姚文智推「國片注文系統」　首波強檔年底上映

虎航「大量取消飛日本航班」　業者致歉：內部有效資源調度

以「誠實」為題！臺南永慶加盟四品牌再推徵文比賽　培養孩子品德素養

公益路店王淪「八掛山」　燒烤店開幕不到2年又換手

【有無被干擾】霍諾德爬101民眾歡呼聽得見嗎？　賈永婕透露：他很享受

生活熱門新聞

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

政府發錢了！今早6筆入帳　補助一次看

快訊／頂大生遭丟包輾斃　Bolt總經理發聲：司機已停權

北台灣2月比「霸王寒流」還冷？　鄭明典說明了

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

冷空氣報到！未來4天「先濕後乾」　挑戰冷氣團

把握今天！　明變天「濕冷13℃」週末雨不停

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

全台最早國運籤！　高雄五甲關帝廟抽出「中上」

國產車大廠千金公開IG帳號！名媛生活火辣照曝

更多熱門

相關新聞

診所院長對女藥師貼頸捏臀　判5月定讞

診所院長對女藥師貼頸捏臀　判5月定讞

月收入高達30萬元的新北市某診所陳姓院長，他離婚後看上診所內的女藥師，2023年間藉機帶女方散步，要求女藥師當他女友。女藥師表明自己是同志不願意交往，但陳男仍牽手、擁抱，還兩度襲臀。陳男一審無罪，但二審改判刑5月。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

唸電機還醫科？科技網紅：社會地位還是有差

唸電機還醫科？科技網紅：社會地位還是有差

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」

「一堆人看診20分鐘↑」他30秒看完！名醫曝原因

「一堆人看診20分鐘↑」他30秒看完！名醫曝原因

聖誕老人走進兒科門診郭綜合醫院氣球傳溫情療癒病童

聖誕老人走進兒科門診郭綜合醫院氣球傳溫情療癒病童

關鍵字：

門診看診醫師ICU

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面