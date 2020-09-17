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中企「一帶一路柬埔寨開發案」涉貪腐、破壞環境　列美國制裁名單

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▲柬中綜合投資開發試驗區。（圖／翻攝union-groupcompany）

▲美國政府把中國優聯發展集團有限公司列入制裁名單。圖為柬中綜合投資開發試驗區。（圖／翻攝union-groupcompany）

文／中央社台北17日電

據報導，美國政府15日把中國國有實體的優聯發展集團有限公司（UDG）列入制裁名單，因為該公司在柬埔寨的開發計畫侵占和摧毀當地人的土地，涉及貪腐，而且可能變成中國的永久軍事基地。

對此，中國駐柬埔寨大使館16日表示，天津優聯發展集團有限公司是中國民營企業，該公司在柬埔寨的開發計畫符合法規，美國政府以莫須有的罪名，援引其國內法對優聯集團實施制裁，是赤裸裸的霸權行徑。

《美國之音中文網》報導，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）15日表示，優聯集團因在柬埔寨開發「七星海」計畫的過程中侵占和摧毀當地人的土地而被指定為制裁對象。

據報導，美國財政部是援引「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）實施制裁，它針對的是嚴重侵犯人權和腐敗的肇事者及其支持者。

美國財政部在一份聲明中說，優聯集團的一些活動是透過柬埔寨高級將領官金（Kun Kim）進行的。這名將軍因參與腐敗行為而在2019年12月9日被美國財政部指定為制裁對象。

美國財政部說，提供給優聯集團的土地延伸到柬埔寨受保護的波洞沙果（Botum Sakor）國家公園。優聯集團透過官金將軍，動用柬埔寨軍隊威逼當地村民，並清理出優聯建造七星海計畫所需的土地。官金則在優聯的開發項目中發揮了重要作用，並從中獲得了可觀的財務收益。

▲優聯集團在柬埔寨戈公省開發案耗資38億美元。（圖／翻攝Google Map）

▲優聯集團在柬埔寨戈公省（圓圈處）開發案耗資38億美元。（圖／翻攝Google Map）

據報導，七星海旅遊渡假特區是優聯集團在柬埔寨戈公（Koh Kong）省開發的一個大型計畫，耗資38億美元（約新台幣1108億元）。2008年5月9日，該公司與柬埔寨政府簽訂了租用3.6萬公頃土地的協議，租期為99年。時任中共中央政治局委員、天津市委書記張高麗出席了這個計畫的土地移交簽約儀式。

中國國家主席習近平推出了「一帶一路」倡議後，這個開發項目也逐步演變為「柬中綜合投資開發試驗區」 ，被視為柬中經濟合作的典範和「一帶一路」重點示範計畫。

美國財政部在15日的聲明中說，中國利用優聯集團在柬埔寨的這個計畫來推進其向全球投射實力的雄心。優聯資助的活動迫使柬埔寨人離開他們的土地，破壞環境，損害當地社區的生計，所有這些都打著把柬埔寨變成地區物流中心和旅遊目的地的幌子。

聲明說，就像北京的「一帶一路」倡議一樣，這些活動不成比例地使中國受益，而犧牲了柬埔寨人民的利益。

七星海項目包括大型機場和港口。據報導，柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）此前接受媒體訪問雖否認七星海會改為軍事基地，但也說「你可以轉換成任何東西」。

聲明指，派西潘有關七星海可以被轉換成為軍事資產的報導，是另一個令人擔憂的問題。

美國財政部說，「中華人民共和國在柬埔寨的永久軍事基地有可能威脅地區穩定並破壞和平解決糾紛、推動海事安全以及航行與飛行自由的前景。」

▲中國優聯發展集團有限公司（UDG）發布聲明。（圖／翻攝union-groupcompany）

▲優聯發展集團有限公司也在官方網站上發布聲明。（圖／翻攝union-groupcompany）

對此，中國駐柬使館官網16日刊出發言人談話稱，美國政府罔顧事實，以莫須有的罪名，援引其國內法對柬境內的中資專案實施制裁，是赤裸裸的霸權行徑。美方對在柬中資企業合法投資的打壓，不僅損害了相關企業的合法權益，更是對柬埔寨主權的粗暴踐踏。

發言人稱，中國駐柬使館對此表示強烈反對和譴責。敦促美方立即糾正這種錯誤做法，撤銷所謂的制裁決定。

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