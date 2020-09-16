17歲少女「假訂披薩」誘外送員上門！發狠開槍斃了他　男友也慘死

▲美國一名披薩外送員在工作時遇上「假訂單真搶劫」，被嫌犯槍殺身亡。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國印第安那州的達美樂比薩（Domino's Pizza）外送員約書亞（Joshua Ungersma）接獲訂單，把餐點送到拉法葉（Lafayette）北16街2000街區，未料卻遭「客戶」持槍搶劫。他為了自我防衛，開火抵抗，導致一名男嫌死亡，但自己也身中多槍喪命。

綜合《鏡報》與《拉法葉日報與信使報》，17歲少女潔琳（Jaelynn Billups）與男友阿爾貝托（Alberto Vanmeter）8月31日訂購比薩，誘使外送員來到一間本已無人居住的房屋。

附近住戶、目擊者派翠克（Patrick Gibson）在家中聽見槍響，走出來詢問一切是否安好，聽見約書亞回應一切都好，但要求協助報警。他的室友正在通報時，潔琳直接朝著外送員開槍。

警方大約晚間11時15分左右接獲通報，抵達現場時，37歲的約書亞已經倒地身亡，口袋裡有一把口徑.38的左輪手槍。19歲的阿爾貝托也被射殺，屍體旁有1個比薩盒、2杯飲料與現金。

Girl, 17, 'lured Domino's delivery man with fake pizza order before killing him'https://t.co/fnqCjJwLWj pic.twitter.com/H0MYNTFlOK — Daily Mirror (@DailyMirror) September 15, 2020

警方研判，嫌犯與被害者一度發生槍戰，擁有擁槍許可證的約書亞出於自我防衛而射殺阿爾貝托，但也被潔琳近距離開槍。法醫指出，被害者死於多數槍傷，嫌犯死於單一槍傷。

潔琳被指控謀殺、共謀持有槍械搶劫、武裝搶劫、盜竊、無許可證持有槍械等罪名，預計2021年2月接受審判。

約書亞身後留下妻子、繼子與6個月大的兒子。他在超市裡的肉品部工作已經13年，為了撫養家庭，才會兼差在達美樂擔任外送員，賺取外快，未料工作時卻遇上劫難。

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