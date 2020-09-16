家犬突發狠「撕咬12天大男嬰」！3警急衝上前合力拉狗…反被拖著走

▲英國一名出生僅12天的男嬰遭家中狗狗撕咬致死。（示意圖／免費突庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國南約克郡（South Yorkshire）發生一起可怕事件。頓卡司特（Doncaster）一戶人家最近才剛迎接新生命，未料家中愛犬卻突然襲擊出生僅12天的男嬰，將小寶寶撕咬致死。

綜合Metro、《太陽報》報導，警方與急救人員13日下午趕到現場時，「發現一名12天大的男嬰被狗咬傷，傷勢嚴重」，經過一番奮力搶救，緊急把孩子送往醫院，但男嬰仍傷重不治。

警員試圖把狗拉開時，居民胡莉（Sally Hooley）正好開車經過，目睹過程。她回憶，狗狗「是一隻大的、毛茸茸的金黃色東西，牠看起來不像是危險的品種。但警察耗費很大力氣才把牠拉進車裡，牠強壯到足以把3名警察拖到路上」。目前仍不清楚家犬是否遭到安樂死。

Dog mauls newborn to death as man and woman arrested for manslaughter https://t.co/8ANvRkK5yv pic.twitter.com/Gw8ZfPt4VG — The Sun (@TheSun) September 15, 2020

警方也證實，一名35歲男性與一名27歲女性因涉嫌重大過失殺人罪被捕，目前已經保釋，正在等待進一步調查。

鄰居們指出，這一戶人家的男主人去年死於敗血症，這一次又發生男嬰遇襲事件，是18個月以來的第二起悲劇。其中一名住戶忍不住流淚，「她（女主人）是一個很棒的母親，但自從他死後，她的生活徹底崩潰。她失去了一切」。另外一位鄰居也感嘆，「一個接著一個的悲劇，令人心碎」。

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