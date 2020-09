家犬突發狠「撕咬12天大男嬰」！3警急衝上前合力拉狗…反被拖著走

▲英國一名出生僅12天的男嬰遭家中狗狗撕咬致死。(示意圖/免費突庫pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

英國南約克郡(South Yorkshire)發生一起可怕事件。頓卡司特(Doncaster)一戶人家最近才剛迎接新生命,未料家中愛犬卻突然襲擊出生僅12天的男嬰,將小寶寶撕咬致死。

綜合Metro、《太陽報》報導,警方與急救人員13日下午趕到現場時,「發現一名12天大的男嬰被狗咬傷,傷勢嚴重」,經過一番奮力搶救,緊急把孩子送往醫院,但男嬰仍傷重不治。

警員試圖把狗拉開時,居民胡莉(Sally Hooley)正好開車經過,目睹過程。她回憶,狗狗「是一隻大的、毛茸茸的金黃色東西,牠看起來不像是危險的品種。但警察耗費很大力氣才把牠拉進車裡,牠強壯到足以把3名警察拖到路上」。目前仍不清楚家犬是否遭到安樂死。

