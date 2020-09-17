他帶女友返鄉竟是「切成屍塞進行李」！　開口拿換洗衣物露餡

▲警方16日透露，袋中屍塊顯然是馬汀31歲女友的遺體殘骸，且在小倆口肯塔基州的家中也發現其他屍塊，「她的上半身還在肯塔基州。」（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國肯塔基州一名男子與女友同住，近日帶著行李搭乘5小時的巴士，前往伊利諾伊州探望父母。但奇怪的是，他並沒有把看似沉重的行李打開，反向家人們討換洗衣物來穿，引來親屬們懷疑，豈料打開後，行李居然裝著女友屍體殘肢，現已遭到逮捕。調查人員轉述，「儘管這聽起來很荒唐，但他說還想和她在一起，至少是和她的一部分在一起。」

綜合紐約郵報、芝加哥太陽報報導，馬汀（Melvin Martin Jr.）日前赴芝加哥郊區馬卡姆（Markham）拜訪父母，但他卻出現怪異行為，不但不肯打開裝成好幾袋、看似沉重的行李，甚至還一直在旁守著，傳出難聞氣味，但卻還向其他人要衣服來穿，引起家人們的好奇與懷疑。

趁著馬汀前往圖書館時，家人們把他的行李打開，赫然發現袋中裝的東西居然是被支解的屍體，立刻報警處理。警方16日透露，袋中屍塊顯然是馬汀31歲女友的遺體殘骸，且在小倆口肯塔基州的家中也發現其他屍塊，「她的上半身還在肯塔基州。」

目前聯邦調查局（FBI）及地方單位展開調查，馬汀被控犯有重罪，料當地17日上午出庭。調查人員表示，馬汀被捕後，表現出相當後悔的態度，「儘管這聽起來很荒唐，但他說，他還想和她在一起，至少是和她的一部分在一起。」

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