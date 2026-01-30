　
社會 社會焦點 保障人權

車停家門口白線「緊貼柱子」仍挨罰　車主抗罰失敗原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

女子小雅（化名）去年1月間將一輛自用小客貨車停在住家門口的白線上，卻遭警方開單，挨罰900元，她自認當時車子已經盡可能靠邊停，後照鏡都快碰到房屋的柱子了，應當沒有妨害到其他車輛通行。不過，台北高等行政法院法官審理之後，並未採信小雅的說詞，日前裁定駁回。

▲停車格、停車位。（示意圖／達志影像）

▲小雅將車子停在家門口的白線上，卻遭警方開單違規。（示意圖／達志影像，非本案事發地點。）

判決書中記載，小雅2025年1月間將一輛自用小客貨車停在苗栗縣住處門口的白線上，但警員認為有「在顯有妨礙他車通行處所停車」的違規行為，於是製單舉發，她事後收到一張900元罰鍰的罰單。

小雅不滿受罰，決定提出行政訴訟，她強調，事發路段兩側劃設的白線，與建築物的柱子僅距離大約半個車身寬，根本沒有辦法把車子完全停在白線內，駕駛已經盡可能靠邊停，後照鏡都快碰到柱子了，如果以後在自家門前的白線合法停車，還要擔心被警員主觀認定妨害他車通行，而遭到無預警開罰，顯然不合理。

不過，台北高等行政法院法官表示，經檢視違規採證照片，小雅的車子當時呈現熄火靜止狀態，並停靠在路邊白實線上方，車內及車旁都沒有人，後照鏡也收起來了，堪認駕駛並未待在車子周圍，確實屬於停車狀態。

法官指出，當時車子的車身有二分之一是在車道內，占用車道寬度將近三分之一，該路段為雙向各一線車道，中央設有雙向禁止超車、跨越或迴轉的雙黃實線，如果有大客車、大貨車或消防車經過，勢必得跨入對向車道才有辦法通過，可見小雅的車子停放位置，已經妨礙到其他車輛通行。

法官認為，小雅主張自己沒有違規，但該路段設有白實線就是為了界分車道範圍，住戶想在住家門前停車，仍應該遵守交通規則，不能為了私人便利，就大幅占用車道，最終沒有採信小雅的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大量取消飛日本航班　虎航致歉曝原因
快訊／台中祟德路嚴重大火！全力灌救中
黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍
學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常
同事圍毆！台中35歲男見警不說話　5天後死亡
霍諾德攀101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全
打火機燒肛門、剪刀刺四肢　25歲員工遭虐死！老闆判12年

車停家門口白線「緊貼柱子」仍挨罰　車主抗罰失敗原因曝光

怨警「看長相」開罰單　駕駛抗罰失敗

駕駛阿哲（化名）去年3月間開車行經新北市某路段，因未禮讓行人被警員目睹，挨罰6000元罰鍰，但他反控警員「看長相」攔查、行人也違規闖紅燈，希望法官能撤銷原處分。不過，台北高等行政法院法官日前審理之後，認為阿哲確實違規，日前裁定駁回他的告訴。

遭檢舉驟然減速挨罰2.4萬　駕駛喊冤

併排停車挨罰2400元　駕駛1原因翻盤

行人闖紅燈喊：沒穿越車道　抗罰失敗

停車禮讓遭撞卻挨罰1500元　駕駛免罰

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

