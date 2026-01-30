車停家門口白線「緊貼柱子」仍挨罰　車主抗罰失敗原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

女子小雅（化名）去年1月間將一輛自用小客貨車停在住家門口的白線上，卻遭警方開單，挨罰900元，她自認當時車子已經盡可能靠邊停，後照鏡都快碰到房屋的柱子了，應當沒有妨害到其他車輛通行。不過，台北高等行政法院法官審理之後，並未採信小雅的說詞，日前裁定駁回。

▲小雅將車子停在家門口的白線上，卻遭警方開單違規。（示意圖／達志影像，非本案事發地點。）

判決書中記載，小雅2025年1月間將一輛自用小客貨車停在苗栗縣住處門口的白線上，但警員認為有「在顯有妨礙他車通行處所停車」的違規行為，於是製單舉發，她事後收到一張900元罰鍰的罰單。

小雅不滿受罰，決定提出行政訴訟，她強調，事發路段兩側劃設的白線，與建築物的柱子僅距離大約半個車身寬，根本沒有辦法把車子完全停在白線內，駕駛已經盡可能靠邊停，後照鏡都快碰到柱子了，如果以後在自家門前的白線合法停車，還要擔心被警員主觀認定妨害他車通行，而遭到無預警開罰，顯然不合理。

不過，台北高等行政法院法官表示，經檢視違規採證照片，小雅的車子當時呈現熄火靜止狀態，並停靠在路邊白實線上方，車內及車旁都沒有人，後照鏡也收起來了，堪認駕駛並未待在車子周圍，確實屬於停車狀態。

法官指出，當時車子的車身有二分之一是在車道內，占用車道寬度將近三分之一，該路段為雙向各一線車道，中央設有雙向禁止超車、跨越或迴轉的雙黃實線，如果有大客車、大貨車或消防車經過，勢必得跨入對向車道才有辦法通過，可見小雅的車子停放位置，已經妨礙到其他車輛通行。

法官認為，小雅主張自己沒有違規，但該路段設有白實線就是為了界分車道範圍，住戶想在住家門前停車，仍應該遵守交通規則，不能為了私人便利，就大幅占用車道，最終沒有採信小雅的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。