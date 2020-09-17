鋁箔包裹沖上岸！他打開驚見「整坨濕軟大腦」嚇傻：好像雞胸肉

▲美國威斯康辛州一名男子在湖濱發現大腦。（圖／翻攝自Facebook／James Senda）



記者吳美依／綜合外電報導

美國威斯康辛州拉辛郡（Racine）發生一起驚人事件。47歲的建築工人森達（Jimmy Senda）於15日到湖濱散心，發現一個奇怪的包裹被沖上岸。他在好奇心驅使之下打開，竟是一坨濕濕軟軟的東西，定睛一看，才意識到那是一個大腦。

綜合《紐約郵報》等外媒報導，森達平時喜歡從事藝術創作，時常在密西根湖湖畔散步，順便尋找、蒐集能夠融入作品的素材。他15日來到山謬．梅爾湖濱公園（Samuel Myers Park Beach），發現一個奇怪的鋁箔包裹，外頭用粉紅色橡皮筋綁著，好奇心油然而生，沒想到打開以後竟有如此驚人的發現。

▲森達在湖濱散步時發現奇怪包裹，打開竟是大腦。（圖／翻攝自Facebook／James Senda）



森達接受Fox News 6採訪時說，「我非常好奇，所以我把它打開，它看起來就像是雞胸肉」。他花了好一段時間才了解發生什麼事，「我當時心想，『這是什麼啊？』……這是一個大腦」。

森達前往最近的公家機關尋求意見，警察隨後也趕到現場。他回憶，公務員與警方的反應一致，都說「是的，那是一個大腦。」他提到，包裹裡還有一些花朵與寫著中文的鈔票，雖然飽受驚嚇，但也慶幸自己及時發現，「這裡有很多小孩跟家庭，如果一個孩子發現了這個，該怎麼辦？」

▲包裹中還有花朵與寫著中文的紙鈔。（圖／翻攝自Facebook／James Senda）

森達把這個驚人的發現分享到社群媒體上，引發熱烈討論。一名網友說，「正當你以為2020年不會再搞砸的時候……」、「他們試圖進行什麼儀式嗎？」但是，也有人懷疑那不是人腦，「這是豬腦，看看它在你手裡有多小！」

警方初步研判，這個大腦應該不屬於人類，但仍在等待拉辛郡法醫辦公室的正式確認。相關單位已經展開調查，試圖釐清這個大腦來自哪裡。

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