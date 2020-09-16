波頓回憶錄「惹火川普」被控洩密！　美司法部展開刑事調查

▲美國前國安顧問波頓（John Bolton）於6月出版的回憶錄遭到司法部調查。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

美國前國安顧問波頓（John Bolton）於6月出版回憶錄《事發之室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened : A White House Memoir），揭露川普政府內幕。《紐約時報》於15日引述3名知情人士說法報導，司法部已經針對此書「非法洩露機密資訊」的可能性展開刑事調查。

報導中指出，國家情報總監（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）於8月向司法部提交此案，促使國安部門展開調查，而司法部「已經召集一個大陪審團，傳喚出版商西蒙與舒斯特（Simon & Schuster）要求提供通訊紀錄」。

▲圖為波頓2018年4月9日就任白宮國安顧問首日。（圖／達志影像／美聯社）

白宮先前試圖在法庭上阻止該書出版，指控波頓沒有完成指示，確保手稿內未含機密資訊，而波頓則主張他已經遵守白宮提出的所有要求。此外，川普也曾暗示，他希望波頓被起訴，甚至在推特上直批「（波頓）犯法……應該要被關進監獄，沒收財產，因為他為了牟利而傳播高度機密的資訊」。

雖然一名聯邦法官駁回了白宮的要求，但仍可能導致波頓面臨刑事指控，或者被迫交出與該書相關所得。據悉，司法部與國家情報總監目前都尚未對此回應。

在波頓《事發之室：白宮回憶錄》的描述中，川普似乎只在乎連任，甚至要求中國與烏克蘭協助勝選，對於基本外交事務一無所知，沉迷於塑造媒體報導。

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