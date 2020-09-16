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陽光妹甜嫁身障男！酸民諷「他很有錢嗎」　她霸氣回應5.9萬網讚爆

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▲美國明尼蘇達州漢娜（Hannah Aylward）嫁給身體殘疾的男友肖恩（Shane Burcaw）（圖／翻攝自Instagram／hannahayl）

▲肖恩（左）與漢娜（右）交往4年，終於在9月4日結婚。（圖／翻攝自Instagram／hannahayl）

 記者吳美依／綜合外電報導

來自美國明尼蘇達州的漢娜（Hannah Aylward）於4日嫁給患有身體殘疾的男友肖恩（Shane Burcaw），她開心地在社群媒體上分享照片，未料招致酸民攻擊，被指控舉辦「假婚禮」，只是為了錢才結婚。漢娜不畏冷嘲熱諷，特地寫了一篇文章回應，霸氣舉動獲得5.9萬網友按讚支持。

綜合《鏡報》、《今日》（Today）報導，2人交往4年，終於完成終身大事，在明尼亞波里斯（Minneapolis）住宅後院舉行簡單婚禮，並將甜蜜畫面上傳到Instagram與YouTube，與粉絲分享喜悅。但是，卻有網友冷嘲熱諷，形容這場婚禮是「某種笑話」，還說照片肯定被「改圖過」。

酸民留言質疑，「他很有錢嗎？」、「但說真的，她有另外一個專門發生性關係的伴侶嗎？」、「我對於接下來要說的話不會道歉，我很確定這個女人嫁給他，是因為他的錢，不是因為愛」、「我們女人之中，有一些人會為了錢做任何事情，即使這意味著把自己偽裝起來，只為了得到她們想要的東西。不，不是真愛」。

漢娜特地發文反擊，「如果過去2年經營YouTube頻道教會了我什麼，那就是你永遠也無法教育每個人。不論你做些什麼，有些人就是不會明白的」。她坦言，以前看見這些評論，內心總是非常痛苦，但隨著時間推移，已經了解「擔心這些人的意見是浪費時間」，如今已經可以輕鬆以對，不理會閒言閒語。

漢娜曾經認為，唯有選擇結婚，質疑這段感情的人才會明白這是真的，「我現在當然沒有那麼天真，儘管需要時間……肖恩和我會繼續製作內容，分享我們的故事，希望盡可能讓更多人了解，殘疾人士也是值得信任的伴侶」。

漢娜的霸氣宣言獲得熱烈迴響。一名網友表示，「你們兩個就是愛的定義。如果這些人無法看見這一點，他們一定不懂愛是什麼」。另外一名粉絲說，「我不知道是什麼讓人們如此憎恨。新婚快樂，我真為你們倆感到開心」。

肖恩罹患脊髓性肌肉萎縮症（spinal muscular atrophy），這種遺傳疾病會導致肌肉萎縮，他也因此從2歲就坐上輪椅。肖恩說，他與妻子的感情就如同一般伴侶一樣，也擁有「令人滿意的親密生活」。

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