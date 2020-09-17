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最新衛星影像曝！中國「第3艘航空母艦」成形組裝中　數月後下水

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▲美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最近取得的衛星影像顯示，中國第3艘航空母艦已經成形。（圖／翻攝Twitter@CSIS）

▲美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最近取得的衛星影像顯示，中國第3艘航空母艦已經成形。（圖／翻攝Twitter@CSIS）

記者吳美依／編譯

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）最近取得的衛星影像顯示，中國第3艘航空母艦（下稱航母）已經成形，船身被首度拍攝到，正在江南造船廠的一個乾船塢進行組裝。此外，船艦已經進入建造後期階段，可能會在未來幾個月下水。

《華盛頓郵報》報導，這是中國首艘配備現代技術的航母，可能比前2艘蘇聯設計的航母更大。根據影像資訊，它大約1000英尺（大約305公尺）長，130英尺（大約39.6公尺）寬，是北京「野心勃勃想要挑戰美國海軍主導地位」的展現。

中國第3艘航母的發展一直是競爭對手與國內的關注焦點，因為這被視為中國發展成世界強權，擁有現代、世界等級軍隊的具體象徵。官媒本周報導，第3艘航母最快將於今年底組裝完成並下水。另據《環球時報》，航母建設「順利」進行中，一名軍事專家指出，它「可能」裝設了「電磁式飛機推射系統」（electromagnetic catapult）。

另外，《財經》也引述中國海軍知名學者李杰（Li Jie）的說法指出，中國計畫還要建立第4支航母戰鬥群。而美國海軍目前擁有11艘服役中的核動力航母，也計畫未來再推出數艘。

▲▼大陸解放軍航空母艦「遼寧艦」。（圖／CFP）

▲中國正在打造第3艘航母，消息指出，軍方也正計畫打造第4艘。圖為解放軍首艘航母「遼寧艦」。（圖／CFP）

CSIS中國實力計畫（ChinaPower Project）研究員富奈爾（Matthew Funaiole）分析照片指出，雖然目前尚不清楚這艘航母是否配備「電磁式飛機推射系統」，但可看出江南造船廠正在迅速擴張，出現大規模水池與「為了打造大型軍事船隻而專門建造的設施」，將成為「中國海軍未來的造船中心」。

富奈爾認為，似乎還未看見第4艘航母建造中的跡象，「但這是我們將密切關注的事情。我有自信將在這裡看到它」。他說，「中國人正在展現出設計與裝備船隻的強大能力，穩定前進。他們把自己定位在航母技術前沿的過程，令人印象深刻」。

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

▲學者指出，中國海軍實力近年大幅增強。圖為解放軍海軍在南海演習。（圖／視覺中國）

新加坡拉惹勒南國際研究學院（RSIS）解放軍海軍專家高瑞連（Collin Koh）指出，中國內部對於航母在現代戰爭中的效用，以及如何對抗美國潛水艇構成的威脅，仍有激烈爭議，但中美官員近年都承認，中國陸戰實力已經增強至能夠阻止美軍介入「第一島鏈」的等級。與此同時，也有越來越多中國軍事學者主張，北京必須關注於讓航母深入太平洋，競爭更遙遠的「第二島鏈」海域，包括關島與夏威夷。

高瑞連提到，隨著中國推出航母，「大家過去五年對於這件事出現一致看法，他們看見了自己擁有的潛力」。他也提到，除了航母以外，中國海軍也大量投入發展兩棲突擊艦、航母戰鬥群內的空中預警機。

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