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4個孩子爸爸只虐待他！　12歲男童「體重21公斤」餓死在糞便床上

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記者李振慧／綜合報導

美國賓夕法尼亞州近來發生一起駭人案件，一名12歲男童慘遭父親與女友虐待，長期被鎖在暗無天日、滿是糞便的房間中，家中其他兄弟姊妹也被警告「不可以和他說話」，離世時體重約為21公斤，只有正常12歲孩童的一半，虛弱到根本無法行走。

黎巴嫩郡(Lebanon County)警方表示，42歲男子斯科倫貝格(Scott Schollenberger Jr.)與35歲女友毛拉爾(Kimberly Maurer)，因為涉嫌虐待殺害12歲男童麥克斯韋爾(Maxwell Schollenberger)14日被起訴殺人與危害兒童等罪。

警方今年5月26日發現麥克斯韋爾陳屍在2樓臥室中，該房間也沒有電燈也沒有家具，裡面只有1個玩具，窗戶的百葉窗被膠帶固定住，男童只能活在暗無天日的髒臭房間中，過著有一餐沒一餐的受虐生活，初步調查死因為營養不良與頭部受傷。

警官格拉夫(Hess Graf)表示，斯科倫貝格與毛拉爾另外還有3名孩子，然而另外3人仍可正常上學與看醫生，家中只有麥克斯韋爾受到虐待，「這名孩子出生以來從來沒享受一般正常家庭的愛，每周7天、每天24小時都被鎖在那個房間裡」。案件目前仍在調查中，其他孩子已被送到兒童福利機構接受照顧。

▼男童被迫生活在黑暗房間中。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼命案,殺人,謀殺,刀,示意圖。（圖／視覺中國）

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