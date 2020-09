175年首次選邊站！美權威雜誌力挺拜登　怒嗆川普抗疫撒謊亂搞

▲美國前副總統拜登。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國科普雜誌《科學人》(Scientific American)創刊迄今175年,但如今卻為了11月的美國大選破例,首度公開政治立場,支持民主黨總統候選人拜登,原因為現任總統川普無視科學,甚至將其政治化,點名川普政府處理新冠疫情不力,造成19.5萬名美國人民死亡。

CNBC報導,科學人透過10月份期刊首度公開政治立場,且此一決定絕非易事,背後原因正是川普及其所帶領的政府,多次攻擊旨在保護國家的科學機構。

期刊提到,川普未能制定抗疫國家戰略,加速疫情在美國全境蔓延速度,且口中的不實論述為國家帶來更大傷害,讓認真對待病毒威脅及相信川式謊言的美國人之間產生裂痕,「川普重傷了美國及美國人民,因為他拒絕證據和科學。」

The evidence and the science show that Donald Trump has badly damaged the U.S. and its people—because he rejects evidence and science.



The most devastating example is his willfully ignorant response to the COVID-19 pandemic, which cost more than 190,000 Americans their lives.