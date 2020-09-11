國防外交兩部會接力譴責共機擾台　王定宇分析背後意義

▲蘇愷30戰機。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

共機分別於9日、10日連2天闖入我國西南海空域進行軍事演訓，國防部與外交部接連於10日晚間召開臨時記者會，共同譴責中共嚴重威脅區域穩應。對此，民進黨立委王定宇11日受訪時表示，此次台灣罕見地由國防部與外交部接力召開記者會，意義在於中共的作為就是一個國際麻煩製造者，對於周邊的民主自由國家都形成不必要的困擾。

國防部繼9日偵獲中共SU-30、殲10等多架次戰機，10日上午再度偵獲中共SU-30、運8等多型戰機，多架次進入我西南空域防空識別區活動，這也是共機連續2天闖入我西南空域。

國防部與外交部分別於10日晚間召開臨時記者會，國防部副部長張哲平呼籲北京當局，應該要求解放軍有所節制，近期的騷擾行動，已經引起台灣人民的反感，不要再當麻煩的製造者，應該共同對區域的和平穩定做出貢獻；外交部發言人歐江安也發表聲明，譴責中國大陸政府的軍事行動對台灣已構成嚴重挑釁，也是對區域安全穩定的嚴重威脅。

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）



對此，王定宇11日上午受訪時表示，共機在這兩三天大量、大批次地騷擾我國防空識別區，據傳在東沙島北側也有進行船艦活動，因此台灣罕見地由國防外交兩部會接力召開記者會，外交部甚至還發布了英文聲明，意義就在於不管是騷擾台灣、東沙群島或其他周邊國家，中共的作為就是一個國際麻煩製造者，對於台灣、美國、日本、越南等周邊國家，都形成沒有必要的困擾。

王定宇指出，台灣透過國防部與外交部嚴正對外抗議，除了讓國人了解國軍有充分掌握狀況、捍衛國土的能力沒有問題之外，更要遏止中共這種無謂、侵略、擴張式的軍事行動，同時也要倚賴區域內理念相近的民主國家一起合作。

王定宇說，另一個層面也是要讓中共了解，當前所進行的海域滋擾並不是中國內海，而是屬於國際海域，其所造成的困擾更不是中國內政，而是國際問題，「台灣身為國際的一份子，也不是中國內政可以說三道四」。

▲殲10戰機。（圖／國防部提供）



王定宇強調，共軍所有的挑釁行為與危險動作，影響的是國際安全、區域和平以及國際海域航行的自由權利，凡是自由國家都會予以譴責，而台灣除了要捍衛自己的領空海疆外，身為國際的一份子也會盡責穩定區域和平。

王定宇也呼籲北京當局，作為一個大國要取得別人的尊重，靠的並不是拳頭而是文明，如果一再用不文明的武力擴張、沒有文化的對外發言等方式，中國的朋友只會越來越少、越來越孤單，同時敵人也會越來越多，此舉絕非中國之福，也請北京當局自重。

▼運8反潛機。（圖／國防部提供）



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