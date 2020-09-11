共軍情報船現蹤花東外海　疑情蒐中科院飛彈試射情資

▲中國大陸航空母艦遼寧號。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸近日接連在周邊海域舉行軍事演習，共機分別於9日、10日連續2天闖入我國西南海空域進行軍事演訓，11日再傳出有解放軍情報船現蹤花蓮外海，疑似針對中科院於九鵬基地的飛彈試射進行情蒐。對此，國防部發言人史順文表示，台海周邊海、空目標動態，國防部均能運用聯合情監偵作為，即時掌握並嚴密監控，確保國防安全，並請國人支持國防。

共軍連2天進入我國西南海空域進行演訓，國防部與外交部接連於10日晚間召開臨時記者會，國防部副部長張哲平呼籲北京當局，應該要求解放軍有所節制，近期的騷擾行動，已經引起台灣人民的反感，不要再當麻煩的製造者，應該共同對區域的和平穩定做出貢獻。

有軍方人士11日表示，中共近日除了派遣戰機，我國海軍也監控到解放軍情報船出現在台灣東部海域，10日下午有一艘由北往南航行的中國海洋調查船現蹤花蓮外海約40浬，11日上午則退到90浬處緩慢往南移動。

據了解，中科院分別於9日、10日在九鵬基地進行飛彈試射，射程高度為無限高，專家認為是天弓三型增程飛彈或雄二E增程飛彈，軍方人士則研判此次情報船的出現，不排除是在情蒐相關參數。

對此，史順文11日上午受訪時表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。

▼屏東九鵬地區飛彈射擊。（資料照／國防部提供）



其他人也看了這些...

►國防部譴責：北京應節制解放軍 不要再當麻煩製造者

►國防部罕見曝光共軍擾台範圍圖 距離台灣本島僅90浬

►共軍連日擾台侵入台灣90浬 外交部：嚴厲譴責



更多熱門新聞...

►共軍近期挑釁動作太超過！ 國防部曝光3架共機超貼身特寫照

►解放軍連2天擾台侵入台灣90浬 總統府籲中國「應自我克制」

►國防外交兩部會接力譴責共機擾台 王定宇分析背後意義

►振興一下我們的美麗